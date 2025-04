PULS GPW: Indeksy podtrzymują wzrosty, Ryvu prezentuje obiecujące wyniki badań przedklinicznych

przedstawiło podczas dorocznej konferencji AACR 2025 w Chicago dane dotyczące badań przedklinicznych programu RVU305. Spółka wskazała, że RVU305 wykazuje znaczący potencjał w zwalczaniu nowotworów z delecją MTAP-null, a także skutecznie hamuje wzrost guza bez wpływu na zdrowe komórki. Skuteczność środka została potwierdzona przez zmiany farmakodynamiczne w tkance nowotworowej, co oznacza, że RVU305 w badaniach przedklinicznych pozycjonuje się jako dobrze zapowiadająca się terapia dla pacjentów z nowotworami pozbawionymi genu MTAP. Notowania spółki zyskują dziś prawie 10%.

rośnie dzisiaj na fali solidnych wyników za 2024 r. W ostatnim kwartale zeszłego roku spółka osiągnęła najwyższą w 2024 r. dynamikę przychodów, która wyniosła prawie 44% r/r. Sama sprzedaż wzrosła do 161,6 mln zł. Kontynuacje mocnych wzrostów widać także na wyniku operacyjnym, który wzrosł do 12,9 mln zł (+115% r/r). Na poziomie zysku netto j.d. spółka zaraportowała historycznie wysokie 9,68 mln zł zysku (+243,6% r/r).

PlayWay (PLW.PL)

zanotował rekordowy rok. W 2024 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 340 mln zł, co oznacza prawie 11% wzrost w ujęciu r/r. Na poziomie zysku operacyjnego PlayWay odnotował 184,3 mln zł (+16% r/r), co przekłada się na ok. 54% marżę operacyjną (+2 p.p. r/r). Zysk operacyjny za 2024 r. był najwyższym w historii spółki, przebijając nawet rekordowy 2022 r. Na poziomie zysku netto j.d. spółka osiągnęła 170,2 mln zł. Wyniki w 2024 r. napędzały premiery m.in.:

Uboat

czy

Recycling Centre Simulator.

Spółka rozpoczęła w tym roku pracę nad materiałami marketingowymi nowej odsłony