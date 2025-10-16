PULS GPW: Indeksy szukaja kierunku, ale patrzą w dół

Wczorajsza sesja na warszawskim parkiecie przebiegała w pozytywnych nastrojach, wspieranych poprawą sentymentu na rynkach europejskich. Indeksy odnotowały solidne wzrosty, a inwestorzy chętnie wracali do ryzyka. Dziś jednak na rynku brakuje wyraźnych impulsów cenowych, notowania pozostają w zawieszeniu, a uczestnicy rynku zdają się przyjmować postawę wyczekującą. Kontrakty terminowe na WIG20 w dół o ok. 0,3%, sWIG80 w górę o 0,2%, WIG-Banki traci o 0,7%.

Aktywność inwestorów może być ograniczona, a krajowy rynek będzie prawdopodobnie podążał za kierunkiem wyznaczanym przez giełdy zagraniczne. Uczestnicy rynku koncentrują się przede wszystkim na potencjalnych impulsach płynących z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Bloomberg Finance Lp.

Na dzisiejszej sesji, słabo radzą sobie dziś banki oraz IT. W górę indeks ciągną natomiast niektórzy detaliści oraz przemysł.

Dane makroekonomiczne:

Uwagę zwraca dziś popołudniowy odczyt inflacji bazowej w Polsce z wyłączeniem cen energii i żywności, o godzinie 14:00.

Oczekiwana wartość to 3,2% wobec poprzednich 3,2%.

W Czechach opublikowano dane o inflacji producenckiej (PPI), które okazały się słabsze od oczekiwań,

Spadek o 1% wobec oczekiwanych -0,7%

Pod koniec polskiej sesji oraz po jej zakończeniu głos zabiorą członkowie FOMC, ich wypowiedzi mogą nadać kierunek końcówce handlu i wpłynąć na nastroje podczas zamknięcia sesji oraz jutrzejszego otwarcia na GPW.

W20 (D1)



Źródło: xStation5

Cena na wykresie chwilowo przebiła opór w okolicach 2920, jednak ma problem z utrzymaniem tego poziomu. Na chwilę obecną obrona linii trendu wzrostowego (czerwona) pokazuje, że kupujący nie dają za wygraną, lecz aby rozpatrywać dalsze scenariusze wzrostowe, kurs musi pokonać i obronić strefę oporu w okolicy 2920 - na co czasu jest coraz mniej z uwagi na przecięcie się z linią trendu. Na korzyść kupujących działa struktura średnich kroczących oraz umiarkowany poziom wskaźnika RSI. Jeśli sprzedający przejmą inicjatywę, prawdopodobna jest korekta kursu w okolicę 2830 gdzie znajduje się również wsparcie z tytułu FIBO 23.6 oraz średnia EMA100.



