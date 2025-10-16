PULS GPW: Indeksy szukaja kierunku, ale patrzą w dół

- Inwestorzy czekają na odczyty inflacji oraz wypowiedzi FOMC
- Pepco otrzymuje rekomendacje
- CCC — Duże krótkie pozycje i duże spadki
- Kupujący nie radzą sobie z obroną poziomów technicznych
- Gaming Factory — już wiadomo kiedy i za ile kolejna gra spółki
Wczorajsza sesja na warszawskim parkiecie przebiegała w pozytywnych nastrojach, wspieranych poprawą sentymentu na rynkach europejskich. Indeksy odnotowały solidne wzrosty, a inwestorzy chętnie wracali do ryzyka. Dziś jednak na rynku brakuje wyraźnych impulsów cenowych, notowania pozostają w zawieszeniu, a uczestnicy rynku zdają się przyjmować postawę wyczekującą. Kontrakty terminowe na WIG20 w dół o ok. 0,3%, sWIG80 w górę o 0,2%, WIG-Banki traci o 0,7%.
Aktywność inwestorów może być ograniczona, a krajowy rynek będzie prawdopodobnie podążał za kierunkiem wyznaczanym przez giełdy zagraniczne. Uczestnicy rynku koncentrują się przede wszystkim na potencjalnych impulsach płynących z Europy i Stanów Zjednoczonych.
Źródło: Bloomberg Finance Lp.
Na dzisiejszej sesji, słabo radzą sobie dziś banki oraz IT. W górę indeks ciągną natomiast niektórzy detaliści oraz przemysł.
Dane makroekonomiczne:
Uwagę zwraca dziś popołudniowy odczyt inflacji bazowej w Polsce z wyłączeniem cen energii i żywności, o godzinie 14:00.
- Oczekiwana wartość to 3,2% wobec poprzednich 3,2%.
W Czechach opublikowano dane o inflacji producenckiej (PPI), które okazały się słabsze od oczekiwań,
- Spadek o 1% wobec oczekiwanych -0,7%
Pod koniec polskiej sesji oraz po jej zakończeniu głos zabiorą członkowie FOMC, ich wypowiedzi mogą nadać kierunek końcówce handlu i wpłynąć na nastroje podczas zamknięcia sesji oraz jutrzejszego otwarcia na GPW.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na wykresie chwilowo przebiła opór w okolicach 2920, jednak ma problem z utrzymaniem tego poziomu. Na chwilę obecną obrona linii trendu wzrostowego (czerwona) pokazuje, że kupujący nie dają za wygraną, lecz aby rozpatrywać dalsze scenariusze wzrostowe, kurs musi pokonać i obronić strefę oporu w okolicy 2920 - na co czasu jest coraz mniej z uwagi na przecięcie się z linią trendu. Na korzyść kupujących działa struktura średnich kroczących oraz umiarkowany poziom wskaźnika RSI. Jeśli sprzedający przejmą inicjatywę, prawdopodobna jest korekta kursu w okolicę 2830 gdzie znajduje się również wsparcie z tytułu FIBO 23.6 oraz średnia EMA100.
Wiadomości ze spółek:
- CCC (CCC.PL) — Spółka notuje duże straty na otwarciu, sięgające 8% przy bardzo dużym wolumenie transakcji. Wynika to z publikacji szeregu raportów i krótkich pozycji przez zagraniczne instytucje.
- Pepco (PCO.PL) — Spółka rośnie na otwarciu na fali rekomendacji J.P Morgan, firma inwestycyjna wskazuje w niej na siły spółki oraz przestrzeń do wzrostów. Informacja ta całkowicie przykryła informacje z wczoraj o bankructwie niemieckiego oddziału PEPCO. Spółka rośnie o ok. 3% na otwarciu.
- XTPL (XTP.PL) — Spółka zajmująca się drukiem 3D i materiałami, opublikowała szacunkowe przychody w 3 kwartale — wynoszące 5 milionów złotych. Kurs akcji nie wykazuje reakcji.
- Vigo Photonics (VGO.PL) — Spółka otrzymała zaktualizowaną rekomendacje od firmy inwestycyjnej, w której wartość godziwa akcji została obniżona o 30 zł. Kurs akcji zyskuje na otwarciu 0,7%.
- Gaming Factory (GIF.PL) — Producent gier komputerowych wyjawił datę premiery oraz docelową cenę swojej kolejnej produkcji. Cena akcji rośnie o 4%.
- Bioceltix (BCX.PL) — Spółka biotechnologiczna z Wrocławia, zakończyła emisje nowych akcji, ponad 720,000 akcji zostało nabytych po 87 złotych od sztuki. Cena akcji spółki rośnie na otwarciu sesji o 1,5%.
- Protektor (PRT.PL) — Jeden z istotnych inwestorów w spółce zbył ponad 50,000 akcji po cenie ok. 1,5 złotych. Cena na otwarciu spada o ponad 2%.
- Best (BST.PL) — Spółka zajmująca się windykacją poinformowała o tym, że zakup wierzytelności spadł rok do roku o ok. 70%. Kurs rośnie na otwarciu o 0,7%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.