DE40: Ruch boczny w Europie, Nestle zyskuje

Sesja europejska rozpoczęła się pod znakiem napięć handlowo-finansowych związanych z relacjami z Rosją i Chinami, ale również dobrymi wynikami spółek. Mimo początkowych, niewielkich spadków głównych indeksów, inwestorzy stopniowo odzyskiwali optymizm. W efekcie, około południa większość europejskich parkietów zdołała odrobić poranne straty i wyszła na lekkie plusy.



Na uwagę zasługują solidne wyniki kwartalne opublikowane przez TSMC, Nestlé oraz Sartorius, które wzmocniły sentyment na rynku. Po zakończeniu sesji swoje raporty kwartalne przedstawią trzy duże skandynawskie spółki: Industrivärden, Investor oraz Nordea Bank. Wyniki tych firm mogą mieć istotny wpływ na sentyment w regionie. Inwestorzy zainteresowani lokalnym rynkiem powinni uważnie śledzić te publikacje.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Głównym kontrybutorem do wzrostów dziś jest przemysł, podczas gdy opieka zdrowotna/farmaceutyka ciągnie indeks w dół.



Dane makroekonomiczne:

Dodatkowo, najnowsze dane dotyczące bilansów handlowych krajów Unii Europejskiej potwierdziły utrzymujące się nadwyżki eksportowe.

W drugiej połowie dnia inwestorzy będą uważnie śledzić wystąpienia członków FOMC oraz EBC.

Rynek będzie również oczekiwać na raport EIA dotyczący zapasów ropy, który może wpłynąć na dalszy kierunek notowań surowców i nastroje rynkowe. Oczekiwane są umiarkowane spadki zapasów.



DE40 (D1)



Źródło: xStation5

Kurs akcji pozostaje w okolicach wyraźnego oporu w okolicach 24380 punktów, jednak kupujący okazują istotną słabość, gdyż cena widocznie osuwa się poniżej strefy i ma problem z utrzymaniem się powyżej. Obecnie cena znajduje się w okolicach poziomu FIBO 38.2 a poniżej może liczyć na wsparcie EMA50 i FIBO 50, poziomu, w stronę którego cena zmierza obecnie. Dla kupujących niezbędne jest wybicie powyżej poziomu FIBO 23.6, aby odzyskać inicjatywę na wykresie.





Wiadomości ze spółek:

Nestlé (NESN.CH) — Szwajcarski konglomerat opublikował dziś wyniki za pierwsze 3 kwartały. Wyniki finansowe spółki okazały się poprawne, zbliżone do oczekiwań. Spółka odnotowała niewielkie wzrosty w większości obszarów działalności. Co jednak spowodowało prawie 8% wzrosty akcji to plany zwolnienia 16,000 pracowników w ciągu następnych 2 lat. Zwolnienia mają dotyczyć głównie obszaru administracji.

Sartorius (SRT.DE) — Spółka energetyczna opublikowała optymistyczną prognozę sprzedaży. Spółka widzi wzrost sprzedaży w przyszłym roku o aż 7%. Cena akcji rośnie o aż 3%.

Kering (KER.FR) — Brytyjski detalista otrzymał negatywną rekomendację od banku inwestycyjnego. Kurs, po wczorajszych wzrostach, przecenia się o prawie 3%.

flatexDEGIRO (FTK.DE) - Niemiecki dostawca usług inwestycyjnych raportuje wzrost przychodów do 550 milionów euro bijąc tym oczekiwania analityków. Spółka rośnie o ponad 5%.

Kinnevik (KINVB.SE) - Szwedzka firma inwestycyjna poprawiła swoje wyniki po ostatnich stratach i odnotowała zysk netto w wysokości 741 milionów szwedzkich koron wobec 1,9 miliarda koron straty rok temu. Akcje spółki rosną o ponad 6%.

Repsol (REP1.ES) - Hiszpańska spółka energetyczna otrzymała negatywną rekomendację od Morgan Stanley, wskazując na Shell oraz Total jako lepszych integratorów energii w Europie. Kurs akcji spada o ponad 1%.