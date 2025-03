PULS GPW: Indeksy w lekkim zawieszeniu, Movie Games VR zmienia profil działalności

Movie Games VR (MVR.PL)

zakończyło proces przeglądu opcji strategicznych i poinformowało o zmianie profilu działalności. Spółka postawiła ruszyć w stronę szerokiego zastosowania AI w zakresie genetyki. Główne kierunki to m.in. diagnostyka prenatalna z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NIPT), diagnostyka genetyczna nowotwór, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i analizie wyników, edukacja aplikacja mobilna dla pacjentów, a także współpraca z uniwersytetami medycznymi. Decyzja wzbudziła obawę inwestorów, co w efekcie doprowadziło do ok. 30% spadku notowań.