PULS GPW: Indeksy wracają do wzrostów, twórcy gier z nowym pozytywnym sentymentem

Auto Partner (APR.PL),

spółka z sektora części samochodowych, traci dziś ok. 0.8% pomimo pozytywnego raportu miesięcznego o przychodach za maj 2025. W porównaniu z majem 2024, przychody za maj wyniosły 386 379 zł, wzrastając 8.33% rok do roku. Spółka szacuje, że skumulowane przychody Grupy Auto Partner za okres styczeń–maj br. wyniosą 1 832 841 tys. zł, co oznacza 7,46-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku.