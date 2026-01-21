PULS GPW: Kapitał czeka na spokój, GPW czeka na wzrosty

Najważniejsze wnioski Wolumen paczek InPost poniżej oczekiwań

Sytuacja JSW bez zmian

NBP kupuje więcej złota

Czy rząd będzie wspierać spółki gamingowe?



W dniu dzisiejszym nie odbędą się publikacje istotnych dla polskiego rynku danych makroekonomicznych, co pozwala inwestorom skupić się na wiadomościach ze świata polityki i finansów: NBP ogłasza powiększenie zapasów złota o kolejne 150 ton.

Rząd wskazuje na pogorszenie się sytuacji sektora gamingowego i rozważa wsparcie.

W okolicach godz. 14 planowana jest przemowa Donalda Trumpa w szwajcarskim Davos. W20 (D1) W godzinach popołudniowych europejska sesja utrzymuje się w negatywnych nastrojach. Jest to kolejny dzień spadków, a GPW nie jest tu wyjątkiem na tle kontynentu. Kontrakty na WIG20 tracą ponad 1%.W dniu dzisiejszym nie odbędą się publikacje istotnych dla polskiego rynku danych makroekonomicznych, co pozwala inwestorom skupić się na wiadomościach ze świata polityki i finansów: Źródło: xStation5

Indeks wychodzi dołem z konsolidacji trwającej od końca grudnia i wraca do poprzedniego kanału wzrostowego. Wskazuje to na tymczasowe przejęcie inicjatywy przez sprzedających, co wspiera linia sygnału MACD. Docelowym zasięgiem korekty są okolice między FIBO 23,6 a FIBO 38,2. Wiadomości ze spółek: KGHM (KGH.PL): Wzrost cen miedzi i srebra wspiera górników i dystrybutorów. Dodatkowo spółka dokonała szeregu przetasowań w radzie nadzorczej. Polski konglomerat wydobywczy rośnie o ponad 1%.

Wzrost cen miedzi i srebra wspiera górników i dystrybutorów. Dodatkowo spółka dokonała szeregu przetasowań w radzie nadzorczej. Polski konglomerat wydobywczy rośnie o ponad 1%. Pure Biologics (PUR.PL): Spółka biotechnologiczna ujawniła dużą transakcję kupna akcji przez ACRX Investments; kurs akcji rośnie o prawie 30%.

Spółka biotechnologiczna ujawniła dużą transakcję kupna akcji przez ACRX Investments; kurs akcji rośnie o prawie 30%. Allegro (ALE.PL), InPost (INPT.PL): Rywal Allegro, InPost, opublikował wyniki, w których wolumen obsługiwanych paczek (417,6 mln; +30% r/r) okazał się poniżej oczekiwań. Niektórzy uczestnicy rynku sugerują, że pozwoli to Allegro przejąć większą część rynku, jednak obecnie inwestorzy wydają się dyskontować erozję popytu w branży. Akcje spółek tracą kolejno ponad 2% i 1%.

Rywal Allegro, InPost, opublikował wyniki, w których wolumen obsługiwanych paczek (417,6 mln; +30% r/r) okazał się poniżej oczekiwań. Niektórzy uczestnicy rynku sugerują, że pozwoli to Allegro przejąć większą część rynku, jednak obecnie inwestorzy wydają się dyskontować erozję popytu w branży. Akcje spółek tracą kolejno ponad 2% i 1%. JSW (JSW.PL): Media donoszą, że kolejna tura rozmów między reprezentantami spółki, wiceministrem i przedstawicielami związków zawodowych nie przynosi efektów. Spółka traci prawie 2%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.