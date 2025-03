PULS GPW: Kolejne rekordy na bankach, WIG20 powyżej 2800 pkt.

Wzrosty na głównych indeksach

Banki kontynuują wybijanie historycznych szczytów

PCF Group kontynuuje dynamiczne wzrosty

Solidne wyniki Dom Development za 4Q24

Polskie indeksy kontynuują wzrosty, a najlepiej znów radzi sobie WIG20. Indeks blue chipów przebija dziś barierę 2800 pkt, rosnąc o ponad 1,5%. Wzrostom w indeksie dalej przewodzą banki, które kolejną sesję z rzędu ustanawiają nowe rekordowe poziomy.

Na szerokim rynku widzimy wzrosty we wszystkich sektorach, z czego najdynamiczniej rosną instytucje finansowe (+2,2%) oraz energetyka (+1,2%).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) kontynuuje ruch wzrostowy, wybijając poziom 2800 pkt. Notowania zbliżają się do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, co może stworzyć przestrzeń do lekkich korekt na nadchodzących sesjach. Jednocześniezasięg impulsu wzrostowego po wybiciu formacji flagi według klasycznej analizy technicznej wyznaczony jest na poziomie 2944 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: