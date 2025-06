PULS GPW: Kontynuacja powyborczej wyprzedaży, słabość w sektorze bankowym

zapowiedziało dywidendę w wysokości 22,55 zł/akcję. To przekłada się na wypłatę 148,83 mln zł, czyli ok. 87% zysku netto wypracowanego w 2024 r. W ocenie zarządu taki poziom dywidendy nie powinien zakłócić funkcjonowania spółki ani utrudnić realizacji inwestycji i projektów zaplanowanych na 2025 r. Dniem dywidendy ma być 8 lipca, a wypłata ma mieć miejsce 15 lipca. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Notowania zareagowały dziś ponad 3% wzrostem.

rośnie dzisiaj o ponad 15% po informacji o podpisaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji między Grupą LEW i Funduszem Techstreet Capital. Fundusz ma kupić 6,9 mln akcji za cenę 0,35 zł (+ 0,05 zł premii za każdą akcję po przejęciu przez fundusz większości w kapitale zakładowym). Wartość (bez premii) była o ok. 2% niższa od wczorajszej ceny zamknięcia. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informację o planowanym przez fundusz dokapitalizowaniu spółki na poziomie co najmniej 2 mln zł w celu realizacji i rozwoju kluczowych nowych projektów.

Benefit Systems (BFT.PL)