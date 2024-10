Puls GPW: Korekty ciąg dalszy. Budimex na fali XXIII Forum Ekonomicznego.

Warszawskie indeksy na czerwono

PKP Cargo i Budimex z porozumieniem restrukturyzacyjnym

PKN Orlen z wyłącznością na litewską stację przeładową LPG

Dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie odbywa się pod znakiem dalszej korekty. W ujęciu intraday traci indeks szerokiego rynku WIG (-0.4%), bluechipowy WIG20 (-0,.51%), średniospółkowy mWIG40 (-0.63%) oraz małospółkowy sWIG80 (-0.06%). Na zielono WIG-Budownictwo (+2.18%), napędzany głównie wzrostami Budimexu.

Podział indeksu WIG na sektory. Najwięksi gracze na czerwono. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Nieliczni wygrani indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Po poniedziałkowym wybiciu na kontraktach terminowych W20 i teście 50-okresowej EMA (żółta linia), indeks szykuje się na zamknięcie tygodnia z wyraźną korektą poniżej wsparcia ostatniej konsolidacji (ok. 2340, bordowa linia). Zmienność na W20 jest dziś niejednoznaczna. Po lepszym otwarciu na ostatnim wsparciu indeks spychały niedźwiedzie, natomiast od 12:00 mamy do czynienia z delikatnymi wzrostami. Powrót W20 powyżej 2340 może otworzyć drogę do testowania średnich EMA, a następnie oporu w okolicach 2445. W przeciwnym wypadku górne przecięcie wolniejszej EMA przez szybszą (żółtej przez fioletową) może spychać indeks w stronę psychologicznej bariery 2300. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

PKB Cargo (PKP.PL) oraz Budimex (BDX.PL) podpisały podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu porozumienie, w wyniku którego spółka budowlana przejmie do 100 pracowników przewoźnika w ramach własnych rekrutacji. Zapowiedziane w sierpniu zwolnienia w PKP Cargo mają potrwać do listopada, z docelową liczbą pracowników ustaloną na 10 tys. W obliczu trwającej restrukturyzacji, akcje przewoźnika zyskują dzisiaj 1.4%

Ponadto prezes Budimexu (BDX.PL) oświadczył, iż spółka posiada portfel zamówień na ponad 15 mld zł. Walory spółki brylują dzisiaj na niedźwiedzim GPW z zyskiem rzędu 2.23%.

PKN Orlen (PKN.PL) zawarł pięcioletni kontrakt z litewskim KN Energies na wyłączne użytkowanie nadbrzeżnej stacji transportowej dla gazu naturalnego (LNG) w Kłajpedzie ( Reuters ). Poza Polską, Orlen planuje operować ze stacji na rynkach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Na ten moment akcje spółki ze stratą 0.06%.

Mieszane wyniki Captor Therapeutics (CTX.PL) za II kw. 2024. Przychody wzrosły, ale poniżej oczekiwań (4.8 mln zł vs oczekiwane 4.9 mln zł), zaś odnotowane straty są mniejsze od konsensus PAP( strata na EBIT: 0.1 mln zł vs oczekiwana: 11.8 mln; strata netto j.d.: 10 mln vs oczekiwana: 11.4 mln zł). Akcje spółki notują spadek o 0.81% w ujęciu intraday.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB