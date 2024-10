PULS GPW: Maksymalna cena akcji Żabki ustalona na poziomie 21,5 zł

PlayWay (PLW.PL)

opublikował wyniki za 2Q24. Spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 91,2 mln zł (+12% r/r), a wynik operacyjny wyniósł 50,3 mln zł (+2% r/r). Imponująco wygląda za to wzrost wyniku netto, który wzrósł do 59,13 mln zł (+50% r/r) wobec prognozowanych przez konsensus 36,4 mln zł. Na tak imponującą dynamikę wpłynął z jednej strony istotny spadek kosztów finansowych, a z drugiej strony mocny wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, co wskazuje na jednorazowy charakter skokowego wzrostu.