PULS GPW: Mgła opada po wczorajszej przecenie, Studenac ustala maksymalną cenę emisji na 14,4 zł

będzie drugą spółką, która spróbuje zadebiutować na polskim rynku od czasów IPO Żabki. Wcześniejsza próba TTMS zakończyła się zawieszeniem oferty ze względu na brak popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych. W przypadku Studenaca sytuacja może być bardziej optymistyczna wobec większego rozmiaru oferty, a także samej spółki. Cena maksymalna dla polskich inwestorów została ustalona na poziomie 14,4 zł, co oznacza, że potencjalna wartość oferty wynosi 795 mln zł. Warto podkreślić, że Studenac, w przeciwieństwie do Żabki, będzie emitował także nowe akcje, które stanowią 44% całej oferty. Przydział akcji ma nastąpić 2 grudnia, a debiut ma odbyć się 10 grudnia.

