PULS GPW: Mocne spadki na WIG-Ukraine

Wirtualna Polska Media (WP.PL)

zaprosiła do składania ofert sprzedaży akcji Legimi (do 428 044 akcji). Proponowana cena nabycia wynosi 45,5 zł. W efekcie notowania Legimi wzrosły na dzisiejszej sesji o ponad 30% do poziomu 44,2 zł.