PULS GPW: Mocne wyniki za 2024 r. wspierają indeksy, Alior i Ten Square Games kuszą inwestorów wysokimi dywidendami

Główne indeksy wspinają się dzis o ok. 1%. Najlepsze nastroje panują w indeksie średnich spółek. mWIG40 rośnie dziś o prawie 1,7%. Wzrosty wspierane są mocnymi wynikami Wirtualnej Polski, która rośnie o prawie 6%, a także ponad 8% wzrostem Ten Square Games, który zyskuje po zapowiedzi rekordowej dywidendy i raporcie za 2024 r.

Najmocniejszymi sektorami są dziś usługi użyteczności publicznej (+2,4%) a także instytucje finansowe (+2%).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) testuje kluczowy opór na poziomie 2800 pkt. Wybicie go otwiera drogę bykom do testowania poziomu psychologicznego 2900 pkt., a także 2944 pkt. wyznaczonego jako teoretyczny zasięg wybicia po wyjścia powyżej górnych ograniczeń korekty. Warto jednak pamiętać, że kontrakt wciąż narażony jest na przecenę, a kluczowym wsparciem dalej pozostaje strefa 2700 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Grupa Żabka (ZAB.PL) opublikowała wyniki za 4Q24. Spółka osiągnęła 6,07 mld zł przychodów, co oznacza solidną 20% dynamikę sprzedaży w ujęciu r/r. Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA spółka osiągnęła 891 mln zł (+10% r/r), a skoryg. wynik EBITDA wzrósł do 987 mln zł (wobec 836 mln zł rok wcześniej). Wynik netto wyniósł 216 mln zł, co oznacza 3% wzrost r/r. Na poziomie skoryg. wyniku EBITDA oraz przychodów spółka osiągnęła wyższe wyniki niż oczekiwał konsensus, jednak w przypadku zysku netto zaraportowała o 45 mln zł niższą wartość od prognoz. Spółka lekko przebiła zakładaną liczbę otwartych sklepów. W prospekcie emisyjnym celowała w 1 000 nowych lokali rocznie, podczas gdy w 2024 r. otworzyła 1 166. W przypadku sprzedaży porównywalnej spółka zanotowała 8,3% wzrost, co oznacza zrealizowanie zakładanego poziomu w strategii, jednak wciąż przekłada się to na kontynuację trendu spadkowego dynamiki. Notowania spółki tracą dziś lekko ponad 1,5%.

Alior Bank (ALR.PL) testuje nowe szczyty po publikacji strategii na lata 2025-27. Spółka postawiła za cel wzrost zysku netto do 2,6 mld zł (CAGR 2,6%). Plan ten jest o tyle istotny z perspektywy inwestorów, że obecnie bank operuje w otoczeniu wyższych stóp procentowych, co wspomaga generowanie rekordowych zysków. Aby utrzymać te poziomy (i jeszcze zwiększać zyski) bank będzie musiał usprawnić efektywność i działania operacyjne. Jednym z elementów mających wspomóc realizację tego celu jest planowany wzrost wyniku z prowizji i opłat o 38%. Spółka zakłada także utrzymanie wskaźnika NPL ( Non-performing Loans) poniżej 4,9%. Zrealizowanie tego celu jest istotnym gwarantem utrzymania stabilnej sytuacji bilansowej banku. Alior chce także przeznaczać ponad 50% wypracowanego zysku netto na dywidendę, co przy założeniu osiągnięcia stabilnego wzrostu zysku netto, oznaczałoby ok. 9,95 zł dywidendy, co przy obecnym kursie implikowałoby ok. 9% stopę dywidendy.

Rainbow Tours (RBW.PL) opublikowało szacunkowe wyniki za 2024 r. Spółka szacuje, że w 2024 r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 4,07 mld zł (+23,5% r/r), co stanowi spodziewany spadek dynamiki przychodów ze względu na efekt bazy. Mimo to przychody te dalej pozostają rekordowe w historii spółki. W przypadku wyniku EBITDA spółka szacuje wzrost o 60% do 377,54 mln zł, co stanowi znaczną poprawę marży EBITDA do prawie 9,3%. Wynik netto również wzrósł w dynamicznym tempie, sięgając 283,11 mln zł (+63% r/r). Notowania spółki rosną dziś ok. 2%.