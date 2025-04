PULS GPW: Największy dzienny spadek indeksu WIG20 od wybuchu wojny w Ukrainie

Develia (DVL.PL)

zaraportowała wyniki finansowe za 4Q24. Spółka osiągnęła nieco niższe przychody w ujęciu r/r (-8,5%), które spadły 751,94 mln zł. Pozytywnym sygnałem jest za to większy spadek kosztów, który doprowadziło do poprawy zysku operacyjnego do 202 mln zł (+7% r/r). Również na poziomie zysku netto widzimy poprawę, gdyż wartość ta wzrosła do 163,88 mln zł, co oznacza drugi najwyższy wynik kwartalny w historii spółki. Notowania Develii bronią się przed szerokimi spadkami i spółka rośnie dzisiaj o ok. 1,5%.