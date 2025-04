PULS GPW: Nerwowa wyprzedaż na polskim rynku

Dom Development (DOM.PL)

przedstawił wstępne wyniki dotyczące sprzedaży za 1Q25. Spółka szacuje, że sprzedaż netto na rynku detalicznym wyniosła 1 033 lokale, kontynuując tym samym rosnące tempo sprzedaży. W ujęciu r/r oznaczałoby to poziom wyższy o 2%. Spółka przekazała 984 lokale, co oznacza ok. 7% wzrost r/r. Dane opublikowane przez spółkę wspomagają notowania, które spadły dziś w ślad za szerokim rynkiem. Obecnie jednak spadki zostały wymazane, a spółka pozostaje w okolicach ceny zamknięcia z wczorajszej sesji.