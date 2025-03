PULS GPW: Nerwowe przeceny głównych indeksów

Nerwowe przeceny na głównych indeksach

Obawy odnośnie polityki międzynarodowej rzutują na polski rynek

Wzrosty na polskich spółkach związanych z przemysłem zbrojeniowym

Dzisiejsza sesja przebiega w nerwowej atmosferze spowodowanej szumem informacyjnym wokół polityki administracji Trumpa. Dziś weszły w życie cła nałożone na Kanadę, Meksyk i Chiny, co spotkało się z natychmiastową odpowiedzią Państwa Środka. Chiny zapowiadają anłożenie od 10 marca ceł w wysokości od 10 do 15% na produkty rolno-spożywcze z USA, a także wprowadzenie dodatkowych ograniczeń na 25 amerykańskich firm. Te ruchy wskazują na zaostrzenie stosunków międzynarodowych, co dodatkowo wpływa na rynkową zmienność.

Polski rynek najmocniej odczuwa obawy inwestorów w związku z zapowiedzianym przez przedstawiciela Białego Domu wstrzymaniem pomocy Ukrainie w celu przymuszenia kraju do przystąpienia do negocjacji. Pomoc USA stanowi jeden z najważniejszych filarów, na jakim obecnie opiera się wytrzymałość Ukrainy, stąd inwestorzy obawiają się, że tak agresywne podejście Stanów Zjednoczonych do naciskania na przystąpienie kraju do negocjacji pokojowych może w efekcie skutkować pokojem mającym przede wszystkim znamiona kapitulacji. Taki scenariusz nie rozwiąże niepewności na wschodniej flance Europy, co widać po notowaniach indeksów, które dziś bardzo mocno tracą.

W przypadku polskiej giełdy liderem spadków pozostaje WIG20, który traci dziś ok. -2,6%. W indeksie wszystkie spółki są dziś na czerwono. Na całym szerokim rynku również panują negatywne nastroje, a indeks WIG spada dziś o -2,2%.

Jedynymi zwycięzcami dzisiejszej sesji są jak na razie polskie spółki związane ze zbrojeniem i wyposażeniem żołnierskim. Milisystem rośnie o prawie +20%, Protektor zyskuje +19%, Polska Gruma Militarna rośnie o ponad 15%, a Lubawa zyskuje prawie 10%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) przebija dziś jeden z kluczowych poziomów oporu. Na razie przebicie nie jest potwierdzone przez ruchy na wolumenie. Mimo to inwestorzy powinni uważać, gdyż poziom 2550 pkt. stanowił podstawę ostatniego lekkiego trendu bocznego, a zejście notowań poniżej tej strefy może oznaczać kontynuację korekty. Warto jednak pamiętać, że dzisiejszy ruch w dużej mierze wynika z negatywnych informacji i może być spowodowany nerwowością inwestorów. Stąd dopiero kolejne sesje mogą przynieść finalne potwierdzenie korekty. Jeżeli ten scenariusz się potwerdzi inwestorzy powinni obserwować dwa kluczowe poziomy: psychologiczną barierę 2500 pkt. Oraz poziom 2463 pkt, który wyznaczyły lokalne szczyty z końcówki stycznia jednocześnie wsparte przez 50-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą (EMA50, jasnoniebieska linia na wykresie). Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: