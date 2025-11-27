Puls GPW: Niewielki spadek W20 pod nieobecność Wall Street 📉 Akcje CD Projekt zyskują

Nastroje na polskim rynku akcji są dziś mieszane, choć nastroje na europejskich parkietach giełd są w większości pozytywne. Wydaje się, że spadek częściowo podyktowany może być wciąż mglistymi perspektywami na szybkie zawieszenie broni i trwały pokój w Ukrainie. Kontrakty w USA notują niewielką zmienność pod nieobecność sesji kasowej na Wall Street z uwagi na Święto Dziękczynienia. Sektor bankowy alergicznie reaguje na perspektywę 30-procentowego podatku CIT od 2026 roku. Ustawę przyjętą przez sejm niebawem podpisać ma prezydent Karol Nawrocki; komentarze Zbigniew Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta z końcówki października uprawdopodabniają taki scenariusz. Uwagę w indeksie dominują walory CD Projekt, które zyskują po wynikach. Akcje Lubawy i Rainbow Tours po raportach kwartalnych notowane są w okolicach kluczowych wsparć.

W20 (D1 interwał)

Polski indeks notowany jest nieznacznie niżej, ale utrzymuje się powyżej kluczowej średniej EMA50, sugerujac, że krótkoterminowy trend pozostaje wzrostowy.

Źródło: xStation5

W indeksie WIG20 spadki dominują walory banków, energii i dóbr konsumenckich. Najmocniejszymi walorami są dzisiaj Orange, CDR i CCC, a tracą Dino, Orlen i Zabka Group.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Źródło: Bloomberg Finance LP

Wyniki CD Projektu: solidne odbicie napędzane siłą Cyberpunka

Trzeci kwartał przyniósł CD Projektowi wyniki wyraźnie powyżej rynkowych oczekiwań. Najnowsze dane potwierdzają, że Cyberpunk 2077 pozostaje kluczowym motorem napędowym przychodów, mimo braku nowych premier. Rynek szczególnie pozytywnie ocenił silną sprzedaż gry na różnych platformach oraz jednorazowy wpływ wynikający z włączenia tytułu do oferty PlayStation Plus.

Przychody: 349 mln zł wobec konsensusu 266,8 mln zł.

EBIT: 194,6 mln zł przy oczekiwanych 115,7 mln zł.

Zysk netto: 193,5 mln zł, wyraźnie powyżej prognozy 130,9 mln zł.

Wyniki nie tylko pobiły szacunki, ale odzwierciedliły najmocniejszą kwartalną rentowność od końca 2023 roku. Istotne jest także to, że spółka osiągnęła taką dynamikę bez wsparcia nowego produktu. To rzadkość w branży opartej na premierach.

Perspektywa po dziewięciu miesiącach

Przychody: 792 mln zł.

EBIT: 362,7 mln zł.

Zysk netto: 348,4 mln zł.

Zestawiając te dane z wcześniejszymi prognozami, łatwo zauważyć, że CD Projekt już po trzech kwartałach przekroczył oczekiwania analityków dotyczące całego roku obrachunkowego. Z punktu widzenia rynku to sygnał, że fundamenty operacyjne spółki są dziś znacznie mocniejsze niż jeszcze na początku 2024 roku. Wyniki wywołały ożywioną reakcję analityków, choć nie wszyscy patrzą na spółkę przez ten sam pryzmat. Pozytywne zaskoczenie danymi nie usuwa bowiem obaw o tempo rozwoju nowych produkcji, przede wszystkim The Witcher 4.

JP Morgan (rekomendacja: underweight)

Zwraca uwagę na bardzo mocny kwartał przy wsparciu PlayStation Plus.

Podkreśla możliwy wzrost konsensusu przychodów na 2025 rok o około 20 procent.

Jednocześnie nie zakłada istotnego podniesienia oczekiwań dotyczących lat 2026–2027.

Trigon (rekomendacja: buy)

Uważa, że rynek zaniżył skalę płatności od Sony za udostępnienie Cyberpunka w modelu subskrypcyjnym.

Ocenia organiczną sprzedaż jako nadal silną.

BNP Paribas (rekomendacja: overweight)

Zwraca uwagę, że Cyberpunk przekroczył 35 mln sprzedanych kopii.

Sądzi, że osiągnięcie celu programu motywacyjnego (ponad 600 mln zł zysku netto w 2026 roku) jest realne.

Wskazuje, że projekt może liczyć na nowe źródła przychodów, w tym nieogłoszone dodatki lub współprace zewnętrzne.

Podkreśla, że bieżąca wycena nie oddaje potencjału równoległego tworzenia dużych produkcji AAA.

Noble Securities (rekomendacja: buy)

Ocenia wyniki jako pozytywne dzięki niższym kosztom i wyższym przychodom.

Zastrzega, że część skoku przychodów to efekt jednorazowy.

Przypomina, że spółka już teraz przebiła szacunki całoroczne.

mBank (rekomendacja: buy)

Zaznacza, że brak działań marketingowych związanych z The Witcher 4 na gali TGA 2025 może ciążyć notowaniom w krótkim terminie.

Santander (rekomendacja: underperform)

Wyniki ocenia jako mocne, ale uważa, że wysoka wycena i brak nowych aktywności promocyjnych mogą ograniczyć potencjał wzrostu kursu.

Wykres CDR.PL

Reakcja rynku jest pozytywna, co odzwierciedlił wzrost notowań sięgający około trzech procent w trakcie sesji. Warto jednak zauważyć, że inwestorzy pozostają ostrożni, ponieważ spółka nie pokazała nowych sygnałów dotyczących kampanii marketingowej dla kolejnej dużej premiery. CD Projekt dysponuje obecnie solidną bazą finansową, lecz bez widocznej zapowiedzi istotnych wydarzeń produktowych trudno oczekiwać trwałego impulsu do przebicia obecnej wyceny. Patrząc na akcje CD Projektu, widzimy, że cena rośnie dziś o prawie 3% i testuje 50-sesyjną średnią kroczącą EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5

Akcje Lubawy nieznacznie tracą po zaskakująco słabych wynikach i testują 200-sesyjną średnią kroczącą (EMA200)

Źródło: xStation5

Mimo dużo lepszych od prognoz wyników Rainbow Tours, reakcja rynku jest dość wyciszona; akcje otworzyły sesję wzrostami, ale notowane są na poziomie 200-sesyjnej średniej EMA200.

Źródło: xStation5