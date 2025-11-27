Akcje Deere & Co. poniżej kluczowej średniej 📉Co pokazały wyniki?

Deere & Company (DE.US) jest jedną z największych amerykańskich firm, która najpóźniej przedstawiła raport za ostatni kwartał (dla spółki IV kwartał fiskalny 2025 roku. Firma zakończyła ostatni, fiskalny kwartał roku mocnym akcentem, notując wyniki powyżej oczekiwań rynku niemal w każdej kluczowej kategorii. Spółka zaprezentowała wyższy od prognoz zysk na akcję oraz znacząco lepsze przychody, co potwierdza, że wdrażane innowacje technologiczne oraz poprawa efektywności operacyjnej zaczynają wyraźnie przekładać się na wyniki finansowe. Równocześnie reakcja inwestorów pokazała, że samo pobicie konsensusu nie wystarczy, aby rozwiać obawy dotyczące perspektyw branży na kolejne lata.

Spółka przekroczyła oczekiwania dotyczące zysku na akcję i przychodów w czwartym kwartale.

Mimo mocnych wyników kurs akcji spadł wczoraj o ponad 5%

Przychody wzrosły o 11% rok do roku dzięki innowacjom produktowym i lepszej organizacji procesów.

W 2026 roku spółka spodziewa się wyraźnego spadku popytu na duże maszyny rolnicze.

Wyniki za czwarty kwartał

Deere wypracowała w ostatnich miesiącach roku 12,4 mld dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Spółka osiągnęła również zysk netto na poziomie 1,1 mld dolarów oraz marżę operacyjną w segmencie equipment operations wynoszącą 12,6%. Warto podkreślić, że wyraźna poprawa widoczna jest zarówno po stronie sprzedaży, jak i kontroli kosztów.

Przychody: 12,4 mld USD, wzrost o 11% rok do roku.

Zysk na akcję: 3,93 USD wobec prognozy 3,85 USD.

Zysk netto: 1,1 mld USD.

Marża na equipment operations: 12,6%.

Spółka pokonała oczekiwania analityków zarówno w zakresie przychodów, jak i zysku na akcję. Przychody przewyższyły rynkowe szacunki o ponad 26 procent, co jest jednym z największych dodatnich zaskoczeń w ostatnich kwartałach. Tak dobry wynik to efekt konsekwentnych inwestycji w technologię, w tym rozwiązania precyzyjnego rolnictwa, oraz poprawy zarządzania zapasami. Pomimo mocnych danych, inwestorzy skupili się przede wszystkim na komunikacji dotyczącej 2026 roku, która wskazuje na potencjalnie trudne otoczenie rynkowe. Spadek zapotrzebowania na duże maszyny rolnicze o 15–20 procent w USA i Kanadzie to czynnik, który podważa krótkoterminowy optymizm co do dalszej dynamiki wyników.

Na 2026 rok spółka prognozuje:

zysk netto między 4,0 a 4,75 mld dolarów,

efektywną stopę podatkową na poziomie 25–27 procent,

przepływy pieniężne z działalności equipment operations na poziomie 4–5 mld dolarów,

spadek popytu na duże maszyny rolnicze o 15–20 procent.

Prognozy te wyraźnie wskazują, że najbliższy rok będzie dla branży testem odporności, a spółka będzie zmuszona przystosować się do słabszej koniunktury. Przedstawiciele spółki zwrócili uwagę na rekordową rentowność na obecnym etapie cyklu. Chris Seibert z działu komunikacji inwestorskiej podkreślił, że spółka dostarczyła ponad 5 mld dolarów zysku netto, co stanowi najlepszy rezultat w historii firmy na podobnym etapie cyklicznym. Z kolei Deanna Kovar z segmentu Agriculture and Turf zwróciła uwagę na rosnącą rolę systemów autonomicznych, które w ocenie zarządu będą jednym z kluczowych wyróżników konkurencyjnych w kolejnych latach.

Możliwe obciążenia taryfowe szacowane na 1,2 mld dolarów przed opodatkowaniem.

Prognozowany spadek popytu na duże maszyny rolnicze w 2026 roku.

Ryzyka makroekonomiczne i słabnąca dynamika globalnego wzrostu.

Potencjalne przerwy w dostawach oraz wąskie gardła logistyczne.

Rosnąca konkurencja w obszarze technologii rolnictwa precyzyjnego.

Wykres Deere & Co. (DE.US)

Akcje Deere spadły poniżej kluczowej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia), sygnalizując powrót do średnioterminowego trendu spadkowego. Na wykresie zarysowała się potencjalnie niedźwiedzia formacja głowy z ramionami, gdzie linia szyi przebiega w okolicach 430 USD za walor. Powrót do 480 USD mógłby zanegować formację i stworzyć miejsce do odreagowania.

Źródło: xStation5