Wykres dnia: AUDUSD (27.11.2025)

Co wpływa obecnie na kurs AUDUSD?

Notowania AUD/USD kierują się dziś w górę, a na ich zachowanie wpływają głównie czynniki makroekonomiczne związane zarówno z Australią, jak i Stanami Zjednoczonymi. Para AUD/USD utrzymuje się obecnie w przedziale 0,6520–0,6540 USD za dolara australijskiego. Utrzymująca się wysoka inflacja w Australii wzmacnia oczekiwania, że tamtejszy bank centralny nie zdecyduje się na szybkie obniżki stóp procentowych, co działa na korzyść australijskiej waluty. Jednocześnie dolar amerykański traci, ponieważ inwestorzy coraz częściej zakładają, że Rezerwa Federalna może wkrótce przejść do łagodniejszej polityki pieniężnej. Zestawienie tych czynników sprzyja utrzymaniu się wzrostowej tendencji na parze AUD/USD.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś kurs AUDUSD?

Wysoka inflacja w Australii a polityka RBA

Najnowsze odczyty inflacyjne z Australii ponownie zaskoczyły rynek swoją skalą i pokazały, że presja cenowa pozostaje wyraźnie silniejsza, niż wcześniej zakładano. Inflacja bazowa także utrzymuje się powyżej celu banku centralnego, co utwierdza inwestorów w przekonaniu, że RBA nie zdecyduje się szybko na luzowanie polityki pieniężnej. Utrzymanie dotychczasowego poziomu stóp procentowych tworzy sprzyjające warunki dla umocnienia AUD. Informacje o inflacji poprawiły również bieżącą sytuację techniczną na wykresie, wywołując wzrost zainteresowania australijską walutą.

Rosnące szanse na obniżkę stóp przez Fed i słabszy dolar

W otoczeniu makroekonomicznym Stanów Zjednoczonych coraz wyraźniej zaznacza się oczekiwanie, że Fed może przejść do bardziej łagodnego podejścia. Wzrost prawdopodobieństwa cięcia stóp procentowych obniża atrakcyjność dolara amerykańskiego, co wzmacnia waluty rynków rozwiniętych, w tym AUD. To zróżnicowanie polityk banków centralnych tworzy obecnie przewagę na korzyść Australii. Dodatkowym wsparciem pozostaje lepszy globalny sentyment, który skłania kapitał do napływu w kierunku walut uznawanych za bardziej cykliczne.





