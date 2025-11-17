PULS GPW: Nowy tydzień, nowe spadki

Warszawski parkiet rozpoczął tydzień spadkami, jest to już 4 sesja spadkowa z rzędu. Znaczne odreagowanie spadków podczas końca piątkowej sesji nie przełożyło się na indeksy Europejskie. Inwestorzy na starym kontynencie są w wyraźnie negatywnym nastroju a GPW podażą za sentymentem. Kontrakty na WIG20 tracą w okolicy południa ok. 0,7%.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Spadki na Polskich indeksach są szerokie, na głównym Indeksie najbardziej obciążone okazuje się IT, detaliści oraz spółki wydobywczo-energetyczne. Lepiej radzą sobie dziś natomiast banki.

Minister Domański ogłosił rządowy plan inwestycyjny “Innovate Poland”, fundusz ma przeznaczyć 4 miliardów złotych na wsparcie Polskich innowacyjnych spółek. Program ma dążyć do zwiększenia możliwości finansowania się Polskich spółek w kraju, między innymi za pomocą giełdy papierów wartościowych.

Premier Donald Tusk potwierdził, że niedawne uszkodzenie sieci trakcyjnej to celowy akt dywersji. Fakt ten odbija się na wycenach spółek kolejowych.

MFW potwierdził, że polska gospodarka jest obecnie 20 największą gospodarką świata i oczekuje dalszego awansu Polski w rankingu.

Dane Makroekonomiczne:

O godzinie 14:00 czasu polskiego opublikowane zostaną dane GUS na temat inflacji netto żywności oraz energii elektrycznej za październik. Rynek oczekuje, że wzrost cen spadnie z 3,2% do 2,9%.

W20 (D1)



Źródło: xStation5

Na indeksie można obserwować realizację klasycznej formacji podwójnego szczytu po tym jak kurs odbił się od poziomu 3080 punktów. Obecnie, realizacja formacji zatrzymała się na poziomie oporu wynikającym ze wzniesienia FIBO 50, linii trendu wzrostowego oraz ostatnich minimów. Scenariuszem bazowym jest obrona poziomu oraz przejście do konsolidacji w przedziale 3050-2900. Jeśli jednak kupujący nie obronią poziomu 2980, kolejnym kierunkiem będzie poziom 2930.

Wiadomości ze spółek:

PGE (PGE.PL) - Grupa opublikowała wyniki za Q3 który okazały się widocznie poniżej oczekiwań rynku. Akcje spółki przeceniają się o prawie 5%.

Benefit Systems (BFT.PL) — Spółka zajmująca się pakietami benefitów pracowniczych opublikowała raport kwartalny, w którym wykazała zysk netto o ponad 30% większy od konsensusu. Spółka ogłosiła też ambitne plany ekspansji na 2026. Kurs rośnie o ponad 5%

Orlen (PKN.PL) - Spółka otworzyła swój pierwszy hub ładowania pojazdów elektrycznych i sygnalizuje dalszą ekspansję w tym segmencie. Reakcja kursu pozostaje ograniczona.

Polimex Mostostal (PXM.PL) — Spółka przemysłowa opublikowała raport kwartalny, w którym wykazała 35 mln złotych zysku wobec 267 mln złotych straty w roku poprzednim. Kurs rośnie o ponad 2%.

Kino Polska (KPL.PL) — Sieć rozrywkowa opublikowała raport, w którym wykazała wzrost zysku rok do roku o 25%. Kurs rośnie o ponad 3,5%.

Newag (NWG.PL) — Spółka zajmującą się konstrukcją i konserwacją sieci trakcyjnej rośnie o ponad 2% na fali wiadomości o serii incydentów na Polskiej kolei.



