Konferencja NBP - Czeka nas okres wait and see

- Decyzja o obniżce była dostosowaniem, podobnie jak poprzednie decyzje
- Skala obniżek sugeruje postawę wait-and-see w najbliższym czasie
- Decyzje będą podejmowane zgodnie z napływającymi danymi
- Niższa inflacja w przyszłym roku może dawać szanse na większe obniżki
- RPP zadecydowała o obniżeniu stóp procentowych ze względu na dalszy spadek inflacji, która była zgodna z projekcją NBP
- Łącznie w tym roku obniżono o 175 pb. To nie był cykl, to było dostosowanie polityki monetarnej do sytuacji finansowej (niska inflacja)
- Wysokie PKB i niska inflacja to sukces Polski, ale również odpowiednia polityka NBP
- PKB jest już 17% wyższe niż przed pandemią
- Listopadowa projekcja zakłada ceny energii na obecnych poziomach. Wstępne sugestie wskazują na możliwe obniżenie taryf, co mogłoby wskazywać na niższą inflację (gołębio)
- Inflacja bazowa poniżej 3% za listopad
- Presja z rynku pracy na inflację zmniejszyła się
- Wysoki deficyt zmniejsza szanse na większe obniżki
- Prof. Glapiński nie widzi większych ruchów z obecnego poziomu, dalej wskazuje na zakres 3,5-3,75% dla docelowego poziomu stóp procentowych
- Rada chce być teraz w trybie czekania, potem może wrócić do obniżek
- Obniżki znacznie zmniejszyły koszt obsługi długu, nawet o 25 mld zł w ciągu 2 lat
- RPP nie ma żadnego poziomu docelowego dla stóp procentowych, decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie
- Polska w dalszym ciągu ma wysoką realną stopę procentową
- Niektórzy członkowie mogą chcieć niższych poziomów stóp procentowych
Profesor Glapiński nie zaskoczył, ale jednocześnie sugerował dalsze obniżki stóp procentowych w późniejszym czasie w przyszłym roku. Jeśli ceny energii dalej będą spadać, możliwe będzie, że stopy procentowe spadną niżej niż obecna oczekiwana stopa terminowa. Złoty jednak nie reaguje na lekko gołębie zabarwienie neutralnej wypowiedzi szefa RPP.
