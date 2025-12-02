PULS GPW: Główne indeksy GPW pod presją dużych transakcji

Wtorkowa sesja rozpoczyna się na GPW wyraźnymi spadami. Główne indeksy tracą, kontrakty na WIG20 zniżkują o ok. 0,9%. Spadki na Polskim rynku pozostają lokalne, indeksy zachodnioeuropejskie notują w tym czasie wzrosty.
Brak istotnych danych ekonomicznych z kraju pozwala inwestorom na skupienie się na informacjach ze spółek. Główny indeks znajduje się pod mocną presją kondycji banków i detalistów.
Polski rynek jednak ponownie zmuszony jest dyskontować decyzje rządu. Prezydent zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Ustawa mająca dostosowywać polski system prawny do europejskiego na tym polu, może nie wejść w najbliższym czasie w życie.
W20 (D1)
Cena na wykresie utrzymuje się w zwężającym się kanale trendu wzrostowego. Kupujący z sukcesem obronili linie trendu wzrostowego, wspierani przez poziom FIBO 38,2 oraz EMA100 jednak w ciągu ostatnich sesji wyraźnie stracili impet. Scenariuszem bazowym staje się kolejny test linii trendu (czerwona), po której rynek powinien być bardziej zdecydowany dokonać większych ruchów.
Wiadomości ze spółek:
Allegro (ALE.PL) - Spółka E-commarce sprzeda 85 milionów akcji po 30,10 zł za sztukę. Kurs spada akcji spada o prawie 4%.
Santander (SPL.PL) - Polski oddział hiszpańskiego banku sprzedaje 3,5 miliona akcji po 482 zł za sztukę. Kurs akcji spada o ponad 5%.
Asseco Poland (ACP.PL) - Polska grupa produkująca oprogramowanie, opublikowała swoje wyniki za Q3 FY2025. Spółka pochwalić mogła się zyskiem netto powyżej konsensusu, który osiągnął 171 mln złotych, rosnąć o ponad 20% względem 133 mln rok wcześniej. Rośnie również portfolio zamówień i udział rynków zagranicznych w przychodach spółki.
PKP Cargo (PKP.PL) - Spółka opublikowała raport kwartalny, w którym wykazała zysk netto na poziomie 7,5 mln zł. Jest to wzrost wobec 342,6 mln zł straty netto w roku poprzednim. Bilans roczny jednak pozostaje ujemny, z łączną stratą netto na poziomie 10 mln zł. Akcje spółki spadają o aż 7%.
Medicalgorithmics (MDG.PL) - Spółka podpisała umowę na dostarczenie urządzeń i oprogramowania ze spółką z Ameryki Łacińskiej. Minimalne przychody z umowy mają wynosić 5,9 mln USD. Akcje spółki rosną o 5%.
