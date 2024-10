PULS GPW: Odbicie na indeksach, JSW z kolejnym kwartałem spadku produkcji węgla

zadebiutuje na giełdzie 17 października. Dziś jest ostatni dzień, by zapisać się na IPO spółki. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć zapisy do godz. 15:00. Maksymalna cena emisji wynosi 21,5 zł.

najprawdopodobniej straci kontrakt na budowę przejścia granicznego “Krakowiec” na granicy ukraińsko-polskiej. Przetarg, który spółka wygrała, został unieważniony przez Państwową Służbę Celną Ukrainy. Powodem unieważnienia ma być brak wcześniejszego uzgodnienia projektu umowy na realizację inwestycji, co ma uniemożliwić podpisanie umowy w odpowiednich terminach. Unibep zapowiada potencjalne odwołanie od decyzji, jednak wiele wskazuje na to, że spółka może utracić kontrakt.

JSW (JSW.PL)