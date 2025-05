PULS GPW: Odbicie po piątkowych spadkach, spółki z WIG20 na plusie

zyskuje dziś ok. 2,3% po informacji o potencjalnym podwyższeniu dywidendy do 55,78 zł. Główny akcjonariusz, Allianz Polska OFE, zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie proponujący taką wysokość wypłaty zysku. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 48,78 zł.

