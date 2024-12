PULS GPW: Odreagowanie wczorajszych spadków, Mirbud rozwija segment kolejowy

ML System (MLS.PL)

poinformowało o nowej umowie z amerykańską spółką Reflection Window + Wall. Umowa dotyczy współpracy w obszarze integracji produktów fotowoltaicznych spółki z rozwiązaniami amerykańskiego producenta w obszarze budownictwa segmentowego. Celem jest skonstruowanie i wprowadzenie na rynek oferty łączącej fotowoltaikę z fasadowymi systemami, co ma pozwolić na wykorzystanie tych rozwiązań w budynkach biurowych, apartamentowych i użyteczności. Umowa zobowiązuje amerykańskiego kontrahenta do zamówień nie mniejszych niż 12 mln $ w ciągu najbliższych trzech lat, z drugiej strony ML System zobowiązało się do niedostarczania swoich produktów BIPV innym podmiotom w celu integracji z rozwiązaniami fasadowymi. Umowa dotyczy okresu 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 10 lat. Notowania spółki rosną dziś o prawie 4%, choć ML System dalej pozostaje w ostrym trendzie spadkowym.