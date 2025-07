PULS GPW: Odreagowanie wczorajszych wyprzedaży

zaprezentowało wybrane dane finansowe za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost przychodów do 3,16 mld zł (+1,1% r/r), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDAaL (kluczowego wskaźnika działalności spółki) do 891 mln zł (+4,3% r/r). Wyższa dynamika wyniku EBTIDAaL przyczyniła się do poprawy marży wyniku do 28,2%. Poprawa rentowności wynikała z ujęciu w 2Q wysokomarżowych przychodów. Zysk netto spółki wyniósł 274 mln zł (+18,6% r/r).

zaprezentowało wybrane dane finansowe za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost przychodów do 3,16 mld zł (+1,1% r/r), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDAaL (kluczowego wskaźnika działalności spółki) do 891 mln zł (+4,3% r/r). Wyższa dynamika wyniku EBTIDAaL przyczyniła się do poprawy marży wyniku do 28,2%. Poprawa rentowności wynikała z ujęciu w 2Q wysokomarżowych przychodów. Zysk netto spółki wyniósł 274 mln zł (+18,6% r/r).

zaprezentowało wybrane dane finansowe za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost przychodów do 3,16 mld zł (+1,1% r/r), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDAaL (kluczowego wskaźnika działalności spółki) do 891 mln zł (+4,3% r/r). Wyższa dynamika wyniku EBTIDAaL przyczyniła się do poprawy marży wyniku do 28,2%. Poprawa rentowności wynikała z ujęciu w 2Q wysokomarżowych przychodów. Zysk netto spółki wyniósł 274 mln zł (+18,6% r/r).

zaprezentowało wybrane dane finansowe za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost przychodów do 3,16 mld zł (+1,1% r/r), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDAaL (kluczowego wskaźnika działalności spółki) do 891 mln zł (+4,3% r/r). Wyższa dynamika wyniku EBTIDAaL przyczyniła się do poprawy marży wyniku do 28,2%. Poprawa rentowności wynikała z ujęciu w 2Q wysokomarżowych przychodów. Zysk netto spółki wyniósł 274 mln zł (+18,6% r/r).

zaprezentowało wybrane dane finansowe za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost przychodów do 3,16 mld zł (+1,1% r/r), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDAaL (kluczowego wskaźnika działalności spółki) do 891 mln zł (+4,3% r/r). Wyższa dynamika wyniku EBTIDAaL przyczyniła się do poprawy marży wyniku do 28,2%. Poprawa rentowności wynikała z ujęciu w 2Q wysokomarżowych przychodów. Zysk netto spółki wyniósł 274 mln zł (+18,6% r/r).

zaprezentowało wybrane dane finansowe za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost przychodów do 3,16 mld zł (+1,1% r/r), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDAaL (kluczowego wskaźnika działalności spółki) do 891 mln zł (+4,3% r/r). Wyższa dynamika wyniku EBTIDAaL przyczyniła się do poprawy marży wyniku do 28,2%. Poprawa rentowności wynikała z ujęciu w 2Q wysokomarżowych przychodów. Zysk netto spółki wyniósł 274 mln zł (+18,6% r/r).

również zaprezentował dziś wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost portfolio kredytów z segmentu korporacyjnego (w szczególności z małych firm), co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego o ponad 20% w ujęciu r/r. U podstaw tak wysokiego wzrostu stał także efekt bazy, ponieważ 2Q24 cechował się jednorazowo niższymi przychodami. Poza lekkim wzrostem w segmencie korporacyjnym, klienci detaliczni dalej pozostają pod wpływem otoczenia wysokich stóp procentowych, co spycha wskaźnik kredytów do depozytów do nowych minimów w okolicy 61%.

również zaprezentował dziś wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost portfolio kredytów z segmentu korporacyjnego (w szczególności z małych firm), co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego o ponad 20% w ujęciu r/r. U podstaw tak wysokiego wzrostu stał także efekt bazy, ponieważ 2Q24 cechował się jednorazowo niższymi przychodami. Poza lekkim wzrostem w segmencie korporacyjnym, klienci detaliczni dalej pozostają pod wpływem otoczenia wysokich stóp procentowych, co spycha wskaźnik kredytów do depozytów do nowych minimów w okolicy 61%.

również zaprezentował dziś wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost portfolio kredytów z segmentu korporacyjnego (w szczególności z małych firm), co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego o ponad 20% w ujęciu r/r. U podstaw tak wysokiego wzrostu stał także efekt bazy, ponieważ 2Q24 cechował się jednorazowo niższymi przychodami. Poza lekkim wzrostem w segmencie korporacyjnym, klienci detaliczni dalej pozostają pod wpływem otoczenia wysokich stóp procentowych, co spycha wskaźnik kredytów do depozytów do nowych minimów w okolicy 61%.

również zaprezentował dziś wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost portfolio kredytów z segmentu korporacyjnego (w szczególności z małych firm), co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego o ponad 20% w ujęciu r/r. U podstaw tak wysokiego wzrostu stał także efekt bazy, ponieważ 2Q24 cechował się jednorazowo niższymi przychodami. Poza lekkim wzrostem w segmencie korporacyjnym, klienci detaliczni dalej pozostają pod wpływem otoczenia wysokich stóp procentowych, co spycha wskaźnik kredytów do depozytów do nowych minimów w okolicy 61%.

również zaprezentował dziś wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost portfolio kredytów z segmentu korporacyjnego (w szczególności z małych firm), co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego o ponad 20% w ujęciu r/r. U podstaw tak wysokiego wzrostu stał także efekt bazy, ponieważ 2Q24 cechował się jednorazowo niższymi przychodami. Poza lekkim wzrostem w segmencie korporacyjnym, klienci detaliczni dalej pozostają pod wpływem otoczenia wysokich stóp procentowych, co spycha wskaźnik kredytów do depozytów do nowych minimów w okolicy 61%.

również zaprezentował dziś wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrost portfolio kredytów z segmentu korporacyjnego (w szczególności z małych firm), co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego o ponad 20% w ujęciu r/r. U podstaw tak wysokiego wzrostu stał także efekt bazy, ponieważ 2Q24 cechował się jednorazowo niższymi przychodami. Poza lekkim wzrostem w segmencie korporacyjnym, klienci detaliczni dalej pozostają pod wpływem otoczenia wysokich stóp procentowych, co spycha wskaźnik kredytów do depozytów do nowych minimów w okolicy 61%.

Budimex (BDX.PL)