PULS GPW: Odwrócenie inwestorów od rynku akcji po cłach Trumpa ciąży także na warszawskich parkietach

poinformował dziś o dokonaniu testów na utratę wartości aktywów. W efekcie spółka dokona odwrócenia odpisów w segmencie Upstream w wysokości 0,7 mld zł oraz dokona odpisów w tym samym segmencie o 1,1 mld zł ze względu zmianę warunków makroekonomicznych. Dodatkowo spółka przeprowadzi odpisy na 1 mld zł w segmencie Downstream, co wynika ze zrealizowania koniecznych nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia, który zastąpił Olefiny III.

poinformował dziś o dokonaniu testów na utratę wartości aktywów. W efekcie spółka dokona odwrócenia odpisów w segmencie Upstream w wysokości 0,7 mld zł oraz dokona odpisów w tym samym segmencie o 1,1 mld zł ze względu zmianę warunków makroekonomicznych. Dodatkowo spółka przeprowadzi odpisy na 1 mld zł w segmencie Downstream, co wynika ze zrealizowania koniecznych nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia, który zastąpił Olefiny III.

poinformował dziś o dokonaniu testów na utratę wartości aktywów. W efekcie spółka dokona odwrócenia odpisów w segmencie Upstream w wysokości 0,7 mld zł oraz dokona odpisów w tym samym segmencie o 1,1 mld zł ze względu zmianę warunków makroekonomicznych. Dodatkowo spółka przeprowadzi odpisy na 1 mld zł w segmencie Downstream, co wynika ze zrealizowania koniecznych nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia, który zastąpił Olefiny III.

poinformował dziś o dokonaniu testów na utratę wartości aktywów. W efekcie spółka dokona odwrócenia odpisów w segmencie Upstream w wysokości 0,7 mld zł oraz dokona odpisów w tym samym segmencie o 1,1 mld zł ze względu zmianę warunków makroekonomicznych. Dodatkowo spółka przeprowadzi odpisy na 1 mld zł w segmencie Downstream, co wynika ze zrealizowania koniecznych nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia, który zastąpił Olefiny III.

poinformował dziś o dokonaniu testów na utratę wartości aktywów. W efekcie spółka dokona odwrócenia odpisów w segmencie Upstream w wysokości 0,7 mld zł oraz dokona odpisów w tym samym segmencie o 1,1 mld zł ze względu zmianę warunków makroekonomicznych. Dodatkowo spółka przeprowadzi odpisy na 1 mld zł w segmencie Downstream, co wynika ze zrealizowania koniecznych nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia, który zastąpił Olefiny III.

poinformował dziś o dokonaniu testów na utratę wartości aktywów. W efekcie spółka dokona odwrócenia odpisów w segmencie Upstream w wysokości 0,7 mld zł oraz dokona odpisów w tym samym segmencie o 1,1 mld zł ze względu zmianę warunków makroekonomicznych. Dodatkowo spółka przeprowadzi odpisy na 1 mld zł w segmencie Downstream, co wynika ze zrealizowania koniecznych nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia, który zastąpił Olefiny III.

podpisała nowe Memorandum of Understanding (MoU) z PKN Orlen dotyczące dalszej współpracy w ramach potencjalnego wykorzystania aktywów należących do GA Polyolefins. W ramach porozumienia ma zostać przeprowadzony otwarty proces sprzedaży aktywów (w tym terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz działek portowych), a Orlen ma zostać zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Orlenu, spółka nie jest zainteresowana zakupem.

podpisała nowe Memorandum of Understanding (MoU) z PKN Orlen dotyczące dalszej współpracy w ramach potencjalnego wykorzystania aktywów należących do GA Polyolefins. W ramach porozumienia ma zostać przeprowadzony otwarty proces sprzedaży aktywów (w tym terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz działek portowych), a Orlen ma zostać zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Orlenu, spółka nie jest zainteresowana zakupem.

podpisała nowe Memorandum of Understanding (MoU) z PKN Orlen dotyczące dalszej współpracy w ramach potencjalnego wykorzystania aktywów należących do GA Polyolefins. W ramach porozumienia ma zostać przeprowadzony otwarty proces sprzedaży aktywów (w tym terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz działek portowych), a Orlen ma zostać zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Orlenu, spółka nie jest zainteresowana zakupem.

podpisała nowe Memorandum of Understanding (MoU) z PKN Orlen dotyczące dalszej współpracy w ramach potencjalnego wykorzystania aktywów należących do GA Polyolefins. W ramach porozumienia ma zostać przeprowadzony otwarty proces sprzedaży aktywów (w tym terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz działek portowych), a Orlen ma zostać zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Orlenu, spółka nie jest zainteresowana zakupem.

podpisała nowe Memorandum of Understanding (MoU) z PKN Orlen dotyczące dalszej współpracy w ramach potencjalnego wykorzystania aktywów należących do GA Polyolefins. W ramach porozumienia ma zostać przeprowadzony otwarty proces sprzedaży aktywów (w tym terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz działek portowych), a Orlen ma zostać zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Orlenu, spółka nie jest zainteresowana zakupem.

podpisała nowe Memorandum of Understanding (MoU) z PKN Orlen dotyczące dalszej współpracy w ramach potencjalnego wykorzystania aktywów należących do GA Polyolefins. W ramach porozumienia ma zostać przeprowadzony otwarty proces sprzedaży aktywów (w tym terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz działek portowych), a Orlen ma zostać zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami Orlenu, spółka nie jest zainteresowana zakupem.

szacuje wyniki sprzedażowe w czerwcu 2025 r. na 513,9 mln zł, co oznacza 13,3% wzrost w ujęciu r/r. Przekłada się to na wzrost przychodów w całej 1H25 o 12,6% r/r. Pełny raport finansowy za 1 połowę roku spółka zaprezentuje 25 września 2025 r. Notowania rosną dziś prawie o 1%.

szacuje wyniki sprzedażowe w czerwcu 2025 r. na 513,9 mln zł, co oznacza 13,3% wzrost w ujęciu r/r. Przekłada się to na wzrost przychodów w całej 1H25 o 12,6% r/r. Pełny raport finansowy za 1 połowę roku spółka zaprezentuje 25 września 2025 r. Notowania rosną dziś prawie o 1%.

szacuje wyniki sprzedażowe w czerwcu 2025 r. na 513,9 mln zł, co oznacza 13,3% wzrost w ujęciu r/r. Przekłada się to na wzrost przychodów w całej 1H25 o 12,6% r/r. Pełny raport finansowy za 1 połowę roku spółka zaprezentuje 25 września 2025 r. Notowania rosną dziś prawie o 1%.

szacuje wyniki sprzedażowe w czerwcu 2025 r. na 513,9 mln zł, co oznacza 13,3% wzrost w ujęciu r/r. Przekłada się to na wzrost przychodów w całej 1H25 o 12,6% r/r. Pełny raport finansowy za 1 połowę roku spółka zaprezentuje 25 września 2025 r. Notowania rosną dziś prawie o 1%.

szacuje wyniki sprzedażowe w czerwcu 2025 r. na 513,9 mln zł, co oznacza 13,3% wzrost w ujęciu r/r. Przekłada się to na wzrost przychodów w całej 1H25 o 12,6% r/r. Pełny raport finansowy za 1 połowę roku spółka zaprezentuje 25 września 2025 r. Notowania rosną dziś prawie o 1%.

szacuje wyniki sprzedażowe w czerwcu 2025 r. na 513,9 mln zł, co oznacza 13,3% wzrost w ujęciu r/r. Przekłada się to na wzrost przychodów w całej 1H25 o 12,6% r/r. Pełny raport finansowy za 1 połowę roku spółka zaprezentuje 25 września 2025 r. Notowania rosną dziś prawie o 1%.

Asseco SEE (ASE.PL)