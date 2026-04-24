Puls GPW: Parkiet ugina się pod ciężarem Zatoki Perskiej

Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie wpisuje się w wyraźnie pogarszający się obraz rynku w końcówce tygodnia. Od początku tygodnia dominuje przewaga strony podażowej, a kolejne spadki indeksów potwierdzają, że WIG20 oraz szeroki WIG pozostają w fazie korekcyjnej. Piąta z rzędu sesja na minusie podkreśla, że krótkoterminowy sentyment uległ wyraźnemu osłabieniu, a inwestorzy nie znajdują na razie argumentów, które mogłyby odwrócić ten trend.

W tle coraz mocniej widoczny jest wpływ czynników zewnętrznych, przede wszystkim rosnącej niepewności geopolitycznej. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, szczególnie w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie brak postępów w rozmowach pokojowych utrzymuje podwyższony poziom ryzyka. Dodatkowo pojawiające się sygnały dotyczące możliwej eskalacji działań militarnych sprawiają, że globalne rynki funkcjonują w środowisku zwiększonej awersji do ryzyka, co naturalnie przekłada się także na wyceny aktywów w Europie Środkowo Wschodniej.

W takim otoczeniu inwestorzy przyjmują postawę wyczekującą, a rynek wydaje się poruszać bardziej w rytmie reakcji na nagłówki niż w oparciu o fundamenty. Widać wyraźnie, że dominującym scenariuszem nie jest jeszcze poprawa sentymentu, lecz raczej przedłużająca się faza niepewności, w której każda informacja o potencjalnej eskalacji ryzyka może wpływać na zwiększoną zmienność.

Istotnym elementem układanki pozostają także surowce energetyczne, które w ostatnich dniach ponownie znalazły się w centrum uwagi. Presja na wzrost cen paliw w krótkim terminie nie słabnie, co dodatkowo komplikuje obraz makroekonomiczny i wzmacnia obawy inflacyjne. Jak wskazuje minister Miłosz Motyka, krótkoterminowe perspektywy dla cen paliw pozostają niekorzystne, co sugeruje, że kierowcy i szerzej gospodarka mogą mierzyć się z utrzymującą się presją kosztową również w kolejnych dniach. Taki układ nie sprzyja poprawie nastrojów, szczególnie w sektorach wrażliwych na koszty energii oraz transport.

Na rynku krajowym dodatkowym czynnikiem pozostaje rosnący poziom wydatków na obronność, który w 2025 roku sięga około 1,6 procent PKB. Z jednej strony wspiera to segment spółek związanych z przemysłem obronnym, z drugiej jednak jest kolejnym przypomnieniem o utrzymującym się podwyższonym ryzyku geopolitycznym w regionie. W efekcie inwestorzy muszą równoważyć potencjalne długoterminowe korzyści z krótkoterminową niepewnością makro.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 pozostają pod wyraźną presją podaży, a sentyment na rynku wyraźnie pogarsza się wraz z narastającą niepewnością geopolityczną. Kluczowym źródłem obaw pozostaje sytuacja wokół Iranu i regionu Zatoki Perskiej, gdzie brak jednoznacznych sygnałów deeskalacji oraz utrzymujące się napięcia zwiększają awersję do ryzyka na rynkach globalnych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje są obawy związane z rynkiem surowców, w szczególności ropy naftowej, gdzie podwyższona zmienność cen przekłada się na ryzyko kosztowe dla gospodarek i spółek.

Wiadomości ze spółek:

Grupa Azoty(ATT.PL) opublikowała szacunkowe wyniki za IV kwartał 2025 roku, w którym EBITDA wyniosła 11 mln zł, a przychody sięgnęły ok. 3,1 mld zł, co oznacza niewielką poprawę na poziomie operacyjnym względem poprzedniego roku. Jednocześnie wynik netto został istotnie obciążony odpisami aktualizującymi wartość aktywów oraz innymi zdarzeniami jednorazowymi. Spółka podała również informacje o testach na utratę wartości aktywów, które potwierdziły konieczność dokonania korekt bilansowych. W wyniku odpisów Grupa Azoty zanotował stratę netto na poziomie 4,1 mld zł.

Creepy Jar(CRJ.PL) opublikował wyniki za 2025 rok, w których spółka utrzymała dodatnią rentowność mimo nieco niższych przychodów względem poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł około 17,2 mln zł przy przychodach na poziomie 29,8 mln zł, co oznacza solidny wynik końcowy na tle spadku sprzedaży. Na poziomie operacyjnym spółka nadal generowała dodatnią EBITDA, która sięgnęła około 16,7 mln zł, co potwierdza stabilność modelu biznesowego i zdolność do generowania gotówki. Jednocześnie spółka podtrzymuje politykę dywidendową i zapowiedziała dalszy podział zysku dla akcjonariuszy.

Vigo Photonics(VGO.PL) opublikował wyniki za 2025 rok, które pokazują wyraźny wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu straty netto. Spółka wypracowała około 93 mln zł przychodów, co oznacza dwucyfrowy wzrost rok do roku i rekordowy poziom sprzedaży w historii. Jednocześnie na poziomie netto spółka wykazała stratę w wysokości około 15,1 mln zł,



