PULS GPW: Pepco jako jedyne wspiera notowania WIG20, większość indeksów w korekcie

Pepco (PEP.PL)

zaprezentowało wstępne wyniki za rok obrotowy 2024. Spółka odnotowała 6,2 mld euro przychodów, co jest rekordową sprzedażą w historii firmy i oznacza ponad 10% wzrost w ujęciu r/r. Wzrost ten spółka zawdzięcza dalszemu rozwojowi nowych sklepów, ponieważ na poziomie sprzedaży porównywalnej (LFL) przychody spadły o -3,2% r/r. Bazowa EBITDA (wyłączająca zdarzenia jednorazowe) wzrosła do 944 mln euro (+25,2% r/r). Obie wartości okazały się wyższe od wcześniejszych szacunków spółki. Na poziomie wyniku netto spółka pokazała 662 mln zł straty, co wynikało przede wszystkim z niegotówkowym odpisem aktualizacji wartości Poundland, którego wyniki i perspektywy na kolejne lata okazały się niższe od wcześniejszych założeń. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych zysk netto wyniósł 179 mln euro. Co więcej, Pepco zapowiada wypłatę pierwszej dywidendy w historii. Decyzja odnośnie zaakceptowania tego ruchu leży po stronie akcjonariuszy, którzy będą nad tym głosować na następnym walnym zgromadzeniu. Wysokość dywidendy ma wynieść ok. 0,26/zł). Przy obecnym kursie oznacza to 1,5% stopy dywidendy. Pepco rozpoczyna sesję z prawie 9% wzrostem, a kurs obecnie jest na najwyższym poziomie od miesiąca.