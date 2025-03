PULS GPW: Początek tygodnia ze spadkami głównych indeksów

Auto Partner (APR.PL)

opublikowało comiesięczny raport sprzedażowy. Spółka szacuje, że w lutym 2025 r. sprzedaż wzrosła o 1,96% r/r do wysokości 345,64 mln zł. Od początku roku sprzedaż wzrosła o 5,3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. W głównej mierze wyniki oparte są na przychodach samej spółki Auto Partner, gdyż sprzedaż z jednostek zależnych prawie całkowicie redukowana jest przez wyłączenia konsolidacyjne. Utrzymanie podobnych tendencji w marcu 2025 r. oznaczałoby osiągnięcie przez spółkę najniższej dynamiki sprzedaży w kwartale od początku działalności. Notowania Auto Partner spadają dziś o ok. 4,7%, wymazując prawie całkowicie lutowe wzrosty.