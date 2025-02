Puls GPW: Powrót do wzrostów na głównych indeksach, Ryvu Therapeutics zapowiada zwolnienia i zmiany w kluczowych projektach

Dębica (DBC.PL)

poinformowała o powrocie do pełnej zdolności produkcyjnej. W 2023 r. Doszło do pożaru, który objął linię produkcyjną opon do samochodów osobowych. Pożar spowodował spadek zdolności produkcyjnych tego produktu o ok. 45%. Dużą część spadku udało się zniwelować już w pierwszym miesiącu po pożarze, jednak dopiero w 4Q24 spółka powróciła do pełnych zdolności produkcyjnych.