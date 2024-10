PULS GPW: Powrót negatywnego sentymentu na warszawski parkiet, spółki gamingowe publikują mieszane szacunki

w trakcie którego dostęp do gry otrzymali gracze, którzy zakupili wersję Deluxe. Pierwsze opinie recenzentów nastrajają pozytywnie, średnia ocena na branżowych krytyków na portalu Metacritic wynosi 87, a wśród graczy jak na razie opinie są zdecydowanie pozytywne przy 92% pozytywnych ocen. Gra swoją oficjalną premierę będzie miała 8 października (wtorek).

w trakcie którego dostęp do gry otrzymali gracze, którzy zakupili wersję Deluxe. Pierwsze opinie recenzentów nastrajają pozytywnie, średnia ocena na branżowych krytyków na portalu Metacritic wynosi 87, a wśród graczy jak na razie opinie są zdecydowanie pozytywne przy 92% pozytywnych ocen. Gra swoją oficjalną premierę będzie miała 8 października (wtorek).

w trakcie którego dostęp do gry otrzymali gracze, którzy zakupili wersję Deluxe. Pierwsze opinie recenzentów nastrajają pozytywnie, średnia ocena na branżowych krytyków na portalu Metacritic wynosi 87, a wśród graczy jak na razie opinie są zdecydowanie pozytywne przy 92% pozytywnych ocen. Gra swoją oficjalną premierę będzie miała 8 października (wtorek).

w trakcie którego dostęp do gry otrzymali gracze, którzy zakupili wersję Deluxe. Pierwsze opinie recenzentów nastrajają pozytywnie, średnia ocena na branżowych krytyków na portalu Metacritic wynosi 87, a wśród graczy jak na razie opinie są zdecydowanie pozytywne przy 92% pozytywnych ocen. Gra swoją oficjalną premierę będzie miała 8 października (wtorek).

w trakcie którego dostęp do gry otrzymali gracze, którzy zakupili wersję Deluxe. Pierwsze opinie recenzentów nastrajają pozytywnie, średnia ocena na branżowych krytyków na portalu Metacritic wynosi 87, a wśród graczy jak na razie opinie są zdecydowanie pozytywne przy 92% pozytywnych ocen. Gra swoją oficjalną premierę będzie miała 8 października (wtorek).

w trakcie którego dostęp do gry otrzymali gracze, którzy zakupili wersję Deluxe. Pierwsze opinie recenzentów nastrajają pozytywnie, średnia ocena na branżowych krytyków na portalu Metacritic wynosi 87, a wśród graczy jak na razie opinie są zdecydowanie pozytywne przy 92% pozytywnych ocen. Gra swoją oficjalną premierę będzie miała 8 października (wtorek).

Boombit (BBT.PL)

szacuje, że we wrześniu 2024 r. przychody ze sprzedaży wzrosły do 19,54 mln zł (+3,3% r/r oraz +8,2% m/m). Niezmiennie najważniejszym składnikiem przychodów pozostaje segment gier mobilnych, który w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 8,3%. Jednocześnie spółka zwiększyła nakłady na pozyskanie nowych klientów (

User Acquisition),