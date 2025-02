PULS GPW: Powrót wzrostów na WIG20. Odbicie na dobrach konsumenckich.

szacuje, że strata operacyjna segmentu budownictwa modułowego drewnianego wzrośnie do 50-55 mln zł z wcześniej prognozowanych 13-15 mln zł. Powodem jest zalanie modułów na budowie w Monachium z winy kierownika budowy, co wygenerowało dodatkowe koszty 8 mln euro. Spółka zapewnia, że jej sytuacja gotówkowa pozostanie stabilna.

szacuje, że strata operacyjna segmentu budownictwa modułowego drewnianego wzrośnie do 50-55 mln zł z wcześniej prognozowanych 13-15 mln zł. Powodem jest zalanie modułów na budowie w Monachium z winy kierownika budowy, co wygenerowało dodatkowe koszty 8 mln euro. Spółka zapewnia, że jej sytuacja gotówkowa pozostanie stabilna.

szacuje, że strata operacyjna segmentu budownictwa modułowego drewnianego wzrośnie do 50-55 mln zł z wcześniej prognozowanych 13-15 mln zł. Powodem jest zalanie modułów na budowie w Monachium z winy kierownika budowy, co wygenerowało dodatkowe koszty 8 mln euro. Spółka zapewnia, że jej sytuacja gotówkowa pozostanie stabilna.

szacuje, że strata operacyjna segmentu budownictwa modułowego drewnianego wzrośnie do 50-55 mln zł z wcześniej prognozowanych 13-15 mln zł. Powodem jest zalanie modułów na budowie w Monachium z winy kierownika budowy, co wygenerowało dodatkowe koszty 8 mln euro. Spółka zapewnia, że jej sytuacja gotówkowa pozostanie stabilna.

szacuje, że strata operacyjna segmentu budownictwa modułowego drewnianego wzrośnie do 50-55 mln zł z wcześniej prognozowanych 13-15 mln zł. Powodem jest zalanie modułów na budowie w Monachium z winy kierownika budowy, co wygenerowało dodatkowe koszty 8 mln euro. Spółka zapewnia, że jej sytuacja gotówkowa pozostanie stabilna.

szacuje, że strata operacyjna segmentu budownictwa modułowego drewnianego wzrośnie do 50-55 mln zł z wcześniej prognozowanych 13-15 mln zł. Powodem jest zalanie modułów na budowie w Monachium z winy kierownika budowy, co wygenerowało dodatkowe koszty 8 mln euro. Spółka zapewnia, że jej sytuacja gotówkowa pozostanie stabilna.

Grupa Kapitałowa Grodno (GRN.PL)