PULS GPW: Pozytywne nastroje w indeksie WIG20

Dino Polska (DNP.PL)

zaraportowało wyniki za 4Q24. Spółka w ostatnim kwartale roku poprawiła dynamikę sprzedaży, która wzrosła do 16% r/r (wobec ok. 11% w poprzednich 2 kwartałach). Same przychody wyniosły 7,75 mld zł, co oznacza najwyższa kwartalną wartość w historii spółki. Trajektorię wzrostową kontynuuje także zysk ze sprzedaży brutto, który wzrósł do 1,83 mld zł (+19,% r/r, najwyższa dynamika od 3Q23). Spółka mierzy się jednak dalej z wyzwaniem utrzymania marży operacyjnej. Wynik EBIT wyniósł 521,2 mln zł i choć w ujęciu r/r wzrósł o 13%, tak w ujęciu q/q spadł, kontynuując tym samym sezonową tendencję spółki. Marża operacyjna w 4Q wyniosła 6,7%. W całym 2024 r. Spółka osiągnęła ponad 14% wzrost przychodów, u którego podstaw stał przede wszystkim wzrost wolumenu spowodowany otwarciem nowych sklepów (ich liczba wzrosła r/r o 11,7%). Pozytywnym aspektem jest także mocna sprzedaż porównywalna, która wzrosła o 5,3% r/r, co stanowi nie najgorszy wynik, biorąc pod uwagę panującą w segmencie dyskontów i sklepów spożywczych mocną konkurencję cenową. Notowania spółki rosną dziś o ok. 5,3%.