Puls GPW: Presja sprzedających ciągnie parkiet w dół!

Dzisiejsza sesja na GPW wyraźnie przebiega pod znakiem wyprzedaży, czego dowodem są spadki głównych indeksów sięgające około 1,4 procent. Na godzinę 13:20 szeroki WIG traci 1,4%, WIG20 spada o 1,3%, a WIG40 obniża się o 1,4%. Nieco łagodniejszy spadek obserwujemy na sWIG80, który traci około 0,7%. Taka dynamika wskazuje na zdecydowaną presję sprzedających i pogorszenie nastrojów na rynku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ramach szóstej edycji programu „Mój Prąd” wypłacono dotychczas około 800 mln zł dotacji. Środki trafiły do prosumentów inwestujących w instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii i ciepła. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego budżet był zwiększany. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków lub wskazanego terminu.

Z danych dotyczących barier działalności przedsiębiorstw wynika, że w styczniu głównym problemem firm pozostawały wysokie koszty pracownicze. Presja płacowa była najczęściej wskazywaną przeszkodą w prowadzeniu działalności, szczególnie w sektorach pracochłonnych. Koszty pracy wpływają na ograniczenie marż oraz skłonność firm do inwestycji i rozwoju.

Jednocześnie, według raportu Deloitte, około 90% polskich firm zwiększyło nakłady na wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Trend ten wskazuje na próbę strukturalnej adaptacji biznesu do rosnących kosztów pracy poprzez automatyzację i poprawę produktywności. W średnim terminie może to sprzyjać poprawie efektywności operacyjnej oraz wzrostowi znaczenia sektora technologicznego w strukturze inwestycji.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) dzisiaj notują spadki, kontynuując korektę po dynamicznych wzrostach z początku roku. Obecnie cena porusza się w zakresie konsolidacji, z dolnym wsparciem około 3100 punktów oraz górnym oporem blisko 3350 punktów. Taka konsolidacja wskazuje na chwilowe zatrzymanie wcześniejszego impetu wzrostowego, co może prowadzić do stabilizacji rynku przed kolejnym ruchem, czy to w górę, czy też w dół. Wskaźnik RSI spadł do około 59, co świadczy o osłabieniu momentum i braku wyraźnego sygnału wykupienia lub wyprzedania. Mimo obecnej korekty, średnie kroczące nadal układają się w trend wzrostowy, co sugeruje, że rynek może utrzymywać pozytywny sentyment w średnim terminie.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje PZU(PZU.PL) i Banku Pekao(PEO.PL) spadają w związku z niepewnością dotyczącą planowanej fuzji obu spółek. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że nie ma gwarancji, iż połączenie zostanie sfinalizowane w tej kadencji Sejmu. Plan zakłada, że Bank Pekao przejmie PZU po wydzieleniu działalności operacyjnej, tworząc dużą grupę bankowo‑ubezpieczeniową, jednak ostateczny kształt fuzji zależy od rekomendacji ekspertów i dalszych prac legislacyjnych.

Budimex(BDX.PL) szacuje, że w czwartym kwartale 2025 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie około 310 milionów złotych przy przychodach wynoszących około 3 miliardów złotych, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Wynik operacyjny w tym czasie oszacowano na około 383 miliony złotych. Poprawę wyników spółka tłumaczy wyższymi przychodami ze sprzedaży oraz lepszą rentownością w segmentach budownictwa ogólnego i usługowego. W czwartym kwartale Budimex podpisał kontrakty o łącznej wartości około 2,4 miliarda złotych, a na koniec grudnia 2025 roku wartość portfela zamówień wyniosła około 16,2 miliarda złotych.

Orlen(PKN.PL) w 2025 roku dostarczył klientom ponad 245 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego, umacniając swoją pozycję na krajowym rynku małego LNG. Dostawy pochodziły głównie z terminalu w Świnoujściu, częściowo z Kłajpedy i własnej produkcji, trafiając zarówno do odbiorców przemysłowych, jak i indywidualnych w regionach z ograniczonym dostępem do sieci gazowej.