PULS GPW: Próba powrotu do trendu wzrostowego na głównych indeksach, Budimex przedstawia solidny wzrost zamówień na koniec 2024 r.

IFIRMA (IFI.PL)

zyskuje dziś prawie 3% po informacji o zaakceptowaniu przez radę nadzorczą wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wynoszącej 0,3 zł. Dniem, według którego ustala się prawo do uprawnionych do zaliczki, jest 19.03.2025, a termin wypłaty zaliczki ustalono na 26.03. Łączna kwota zaliczek za 2024 r. wyniesie 1,1 zł, co stanowi ok. 83,85% całkowitego wyniku netto za poprzedni rok i jest zgodne z polityką dywidendową spółki, zakładającą wypłatę od 30-100% zysków netto akcjonariuszom. Przy obecnym kursie stopa dywidendy wynosi ok. 4,8%.