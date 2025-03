PULS GPW: Przeceny na indeksach, informacja o braku planów wydania Wiedźmina 4 przed 2026 r. spycha notowania CD Projekt

opublikowała swoje wyniki za 2024 r. Spółka poinformowała o wzroście obrotów sesyjnych na głównym rynku w 2024 r., które wyniosły 331,4 mld zł (co oznacza wzrost o 20,7% r/r). Polski rynek odnotował najwyższy wzrost (liczony w euro) spośród wszystkich giełd Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których roczny obrót przekraczał 2 mld euro. Jednocześnie, średnia dzienna wartość obrotu akcjami na Rynku Głównym GPW wzrosła o 21,2% do 1,331 mld zł. To przełożyło się na 4,5% wzrost przychodów spółki, które wyniosły 464,8 mln zł i był najwyższe w historii spółki. Pozytywnie należy odczytywać ożywienie na rynku IPO, które są jednym z kluczowych kierunków rozwoju według strategii spółki. Łączna wartość transakcji IPO, SPO i ABB w 2024 r. wzrosła 122% r/r. Spółka poinformowała także o jednorazowym odpisie związanym z przeglądem swoich wcześniejszych projektów, co skutkowało obniżeniem skonsolidowanego wyniku EBITDA o 38,6 mln zł, choć jak zapowiada zarząd nie będzie to miało wpływu na wypłacaną dywidendę.

