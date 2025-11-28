Podsumowanie Dnia: Końcówka miesiąca w zieleni. Wzrosty na Wall Street i rynkach surowców

Inflacja w Polsce za listopad wyniosła 2,4 procent w ujęciu rocznym i 0,1 procent w ujęciu miesięcznym, co było niżej od oczekiwań rynkowych i spowodowało wzrost notowań indeksu WIG20 przy nadziejach na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.

Sesja na amerykańskiej giełdzie przebiegała w pozytywnych nastrojach i zakończyła się na zielono. Indeks S&P 500 wzrósł o ponad 0,5%, Nasdaq 100 o prawie 0,8%, a Dow Jones zakończył dzień zwyżkując o 0,6%. Dzisiejsza sesja na Wall Street zakończyła się wcześniej niż zwykle.

Wzrosty na Wall Street są dziś w dużej mierze wspierane rosnącymi oczekiwaniami obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Rynki wyceniają ponad 80 procent prawdopodobieństwa, że grudniowe posiedzenie zakończy się cięciem stóp o 25 punktów bazowych.

Intel odnotował dziś niemal 10% wzrost akcji po doniesieniach, że może w przyszłości produkować mniej zaawansowane chipy dla Apple. Choć współpraca jest w bardzo wczesnym stadium, rynek reaguje entuzjastycznie na możliwość dywersyfikacji łańcucha dostaw przez Apple i potencjalne przeniesienie części produkcji do USA.

Europejskie giełdy utrzymują tygodniowe wzrosty i pozostają stabilne, kończąc dzisiejszą sesję na lekkich plusach: FTSE 100 wzrósł o 0,27%, CAC 40 o 0,29%, AEX o 0,38%, DAX o 0,25%, IBEX 35 o 0,06%, SMI o 0,09%, a Euro Stoxx 50 o 0,35%.

We Francji wydatki konsumenckie wzrosły o 0,4%, a wstępny wskaźnik inflacji spadł do 0,9% r/r, co pokazuje, że mimo umiarkowanej inflacji krajowy popyt pozostaje silny, a gospodarka utrzymuje stabilny wzrost PKB.

Odczyt inflacji w Niemczech był mieszany roczna inflacja CPI wyniosła 2,3 procent i była nieco niższa od prognoz natomiast miesięczna spadła o 0,2 procent zharmonizowana inflacja HICP rok do roku wzrosła do 2,6 procent przekraczając oczekiwania przy spadku o 0,5 procent w ujęciu miesięcznym.

PKB Kanady w trzecim kwartale wzrósł o 2,6 procent co było znacznie powyżej prognoz 0,5 procent i silny wynik dał impuls do umocnienia dolara kanadyjskiego.

Dziś spółka CME poinformowała o problemach technicznych, które spowodowały przerwę w handlu na wszystkich rynkach, którymi zarządza. Awaria była wynikiem problemu z systemem chłodzenia w centrum danych operatora.

Na rynku metali szlachetnych srebro osiąga historyczne poziomy, przekraczając 56 USD za uncję. Złoto również rośnie, przebijając 4200 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut Bitcoin traci 0,5% i znajduje się poniżej 91 000 USD, natomiast Ethereum zyskuje prawie 1% i kosztuje ponad 3000 USD.