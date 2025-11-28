Intel rośnie na fali plotek o chipach dla Apple

W trakcie dzisiejszej sesji giełdowej akcje Intela rosną o prawie 7% po pojawieniu się informacji, że firma może zostać producentem części chipów Apple z serii M. Rynek interpretuje potencjalną współpracę jako możliwość wzmocnienia pozycji Intela w branży półprzewodników oraz odbudowy jego zdolności produkcyjnych, co w obecnym kontekście geopolitycznym jest istotnym czynnikiem.
Na ten moment rozmowy między firmami są na bardzo wczesnym etapie i nie ma pewności, że zakończą się podpisaniem umowy. Intel miałby produkować mniej zaawansowane chipy Apple od 2027 roku, podczas gdy bardziej wydajne układy wciąż wytwarzałby dotychczasowy partner, TSMC. Wprowadzenie Intela jako dodatkowego dostawcy pozwala Apple dywersyfikować łańcuch dostaw i wpisuje się w strategię promującą produkcję w USA.
Obecny wzrost kursu akcji Intela odzwierciedla reakcję rynku na pojawienie się doniesień o możliwej współpracy z Apple i potencjalnej roli firmy w produkcji chipów serii M. Zgodnie z zasadą „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”, rynek reaguje na niepotwierdzone informacje, natomiast dalszy rozwój sytuacji pozostaje niepewny i może w każdej chwili wpłynąć na wycenę spółki.
