PULS GPW: Przetasowania w indeksach mWIG40 i sWIG80 po wykreśleniu Comarchu

Indeksy ze wzrostami

Żabka spada poniżej ceny emisyjnej

Ambra wypłaci dywidendę w wysokości 1,1 zł

Zmiany w indeksach mWIG40 i sWIG80

Indeksy odbudowują wzrosty na dzisiejszej sesji. Liderem jest dziś indeks WIG20, który rośnie o 1,1%. W indeksie najlepiej radzą sobie spółki z sektora finansowego. Liderem wzrostów jest mBank (+2.7%). Znaczące wzrosty notuje także PZU (+2,2%), KGHM (+1,7%) oraz Bank Pekao (+1,6%).

Szeroki indeks WIG zyskuje dziś prawie 0,9%, a wzrosty widać w prawie każdym sektorze. Odbicie notuje sektor Materiałów, który od początku tego tygodnia stanowił jedno z najsłabszych ogniw indeksu. Mocno rośnie także wspomniany już sektor finansowy oraz nieruchomości. Słabość wykazuje jedynie ochrona zdrowia, choć spadki w tym przypadku nie są znaczące.

Przetasowania w indeksach mniejszych spółek wypychają notowania nowych członków. Celon Pharma wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Comarchu, co powoduje, że spółka zyskuje dziś ponad 5%. Na jej miejsce do indeksu sWIG80 wejdzie Tarczyński, co winduje notowania spółki o ponad 18%. Od wczoraj spółka wzrosła już o ponad 40%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) odbijają się dzisiaj od dolnego ograniczenia trendu konsolidacji. Jednocześnie na wykresie widać coraz wyraźniej zarysowaną formację trójkąta symetrycznego. Patrząc na wcześniejsze zachowanie indeksu może utworzyć on presję spadkową na notowania kontraktu, jeżeli przebije on dolne ograniczenia formacji. Co więcej, wsparcie na poziomie 2295 pkt. jest dodatkowym wzmocnieniem jako dolne ograniczenie konsolidacji. Wobec tego wybicie poniżej tego poziomu może zepchnąć notowania indeksu nawet poniżej lokalnych dołków wyznaczonych na poziomie 2177 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: