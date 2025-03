PULS GPW: PZU wciąż nie przedstawiło decyzji w sprawie aktywów bankowych, Neuca rozczarowuje wynikami za 4Q

BOŚ (BOS.PL)

opublikował wyniki za 2024 r. Bank osiągnął przychody odsetkowe na poziomie 1,45 mld zł, co oznacza ok. 9,6% spadek w ujęciu r/r. Mimo to spółka znacznie zmniejszyła koszty odsetkowe, co przełożyło się na wzrost wyniku odsetkowego do 845,27 mln zł, co oznacza najwyższą wartość w historii banku. Warto pamiętać, że 2024 r. Postępował pod znakiem otoczenia wysokich stóp procentowych, co prawdopodobnie nie będzie utrzymywało się w dłuższym terminie. Stąd warto zwrócić uwagę na trendy panujące w wyniku z tytułu prowizji, który jest mniej zależny od wysokości stóp procentowych. W przypadku tej wartości bank utrzymuje stabilny poziom od 2020 r. i również w 2024 r. osiągnął 129,45 mln zł, co stanowi jedynie o 3% niższą wartość niż średnia za ostatnie 4 lata. W ujęciu r/r wynik spadł jedynie o 1,5%. Porównując jednak do innych banków, wynik kształtował się nieco negatywnie wobec średniego wzrostu o 3,5% wyniku wśród pozostałych instytucji finansowych. Spółka osiągnęła lekki wzrost zysku netto do poziomu 79,7 mln zł (+1,6% r/r). Bank obecnie realizuje swoją strategię na lata 2025-27, w ramach której chce być liderem wśród instytucji finansowych pomagających przedsiębiorstwom realizować zielone inwestycje.