PULS GPW: Rezerwa inwestorów na warszawskim parkiecie, Kernel raportuje wzrost poprawę produkcji w 2Q24/25

Kernel Holding (KER.PL)

opublikował dane dotyczące wyników operacyjnych w 2Q24/25 (zakończonym w grudniu zeszłego roku). Spółka przetworzyła 973 tys. ton nasion oleistych, co oznacza 20% wzrost r/r i aż 42% wzrost q/q. Taka dynamika wynika z uruchomienia nowego zakładu tłoczenia, który wszedł do użytku w lutym 2024 r. Dynamika w stosunku do poprzedniego kwartału wynika z regularnego, trwającego miesiąc, okresu konserwacyjnego. Sprzedaż oleju wzrosła w 2Q o 11% r/r, a w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła o 52%. Poprawa w tym kwartale nie wystarczyła jednak, by w całej pierwszej połowie roku obrotowego sprzedaż wzrosła. Tempo spadku w ujęciu r/r spadło do -4%. Mocne wyniki podtrzymują rajd, jaki spółka notuje od początku tego roku. Notowania Kernela wzrosły o ponad 21%.