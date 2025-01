PULS GPW: Spadki na warszawskim parkiecie, wstępne dane sprzedażowe Ten Square Games wskazują na słabszy 4Q w 2024 r.

Answear (ANR.PL)

opublikował swoje wstępne wyniki finansowe za 4Q i cały 2024 r. W ostatnim kwartale przychody wg sprawozdawczości MSSF wyniosły 525,6 mln zł, co oznacza ponad 22% wzrost w ujęciu r/r. Z perspektywy spółki oznaczałoby to umocnienie się dynamiki wzrostu powyżej 20% po krótkoterminowym spadku wartości poniżej tego poziomu trwającym od 3Q23 do 1Q24. Jednocześnie sprzedaż online spółki wzrosła o 23,6% r/r i wyniosła 546,3 mln zł. W całym 2024 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,502 mln zł, co przekłada się na wzrost o 19,2% r/r.