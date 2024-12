PULS GPW: Spadki spółek energetycznych w reakcji na dalsze doniesienia o aktywach węglowych

Creotech Instruments (CRI.PL)

dąży do zapewnienia kompleksowej integracji satelitów i statków kosmicznych. Zdaniem prezesa spółki można już mówić o istnieniu sektora kosmicznego w Polsce, w którym Creotech ma zdecydowanie dominującą pozycję. Wskazuje on także w wywiadzie dla PAP Biznes, że w Polsce dopiero teraz zaczyna kiełkować prawdziwe zainteresowanie tym sektorem, w szczególności poprzez coraz większe zaangażowanie państwa, co na przykładzie krajów z Zachodu, jest nieodłącznym elementem potrzebnym do rozwoju tego typu technologii. Spółka od początku tego roku spadła o ok. -25%.