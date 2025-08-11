PULS GPW: Spokojny start tygodnia na GPW. Inwestorzy z uwagą śledzą nadchodzące dane i rozmowy pokojowe

Polskie indeksy notują umiarkowane spadki

Polski rynek czeka na dane GUS za lipiec

Synektik informuje o kolejnej umowie sprzedaży robota da Vinci Dzisiejsza sesja stoi pod znakiem mieszanych uczuć dla warszawskich indeksów. Zarówno WIG jak i WIG20 dzisiaj nieznacznie tracą względem piątkowego zamknięcia. Na plus wyróżnia się zdecydowanie sWIG80, który jako jedyny z największym indeksów na polskiej giełdzie notuje wzrosty w dniu dzisiejszym. Inwestorzy na krajowym rynku z niecierpliwością oczekują połowy tygodnia, gdy zostaną opublikowane wstępne dane PKB za drugi kwartał oraz lipcowy odczyt inflacji CPI. Niemniej jednak największą uwagę rynków będą skupiały przede wszystkim negocjacje pokojowe w sprawie konfliktu na Ukrainie. Początek spotkań planowany jest na 15 sierpnia i bez wątpienia inwestorzy będą uważnie śledzić wszelkie przecieki i oficjalne komunikaty na temat możliwego zarysu porozumienia, które może doprowadzić do trwałego zakończenia działań wojennych. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Kontrakty na WIG20 (W20) utrzymują się powyżej kluczowego poziomu 3000 pkt, który jeszcze niedawno pełnił rolę oporu i obecnie może działać jako wsparcie. Wybicie powyżej tej psychologicznej bariery zostało potwierdzone ruchem w górę, jednak dzisiejsza sesja przynosi lekkie cofnięcie, sugerujące realizację zysków przez część inwestorów. Należy też pamiętać o nadchodzącym spotkaniu dotyczącym negocjacji pokojowych na linii Trump-Putin, która może wprowadzić krótkotrwała niepewność na rynkach i wpłynąć na nastroje wokół indeksów europejskich, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Źródło: xStation Wiadomości ze spółek: Synektik (SNT.PL) poinformował o zawarciu umowy na sprzedaż systemu robota da Vinci. Wartość podpisanego kontraktu to 9 524 095,08 zł netto, a jego realizacja ma nastąpić w ciągu 4 tygodni od daty zawarcia umowy. System objęty jest 24-miesięczną gwarancją, liczonym od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia publicznego. Informacja o nowym kontrakcie pozytywnie wpłynęła na notowania akcji spółki.

