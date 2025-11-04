PULS GPW: Odwrót od ryzka ciągnie polskie indeksy w dół

- Przecena na GPW ma dziś źródło w znacznym pogorszeniu się sentymentu zagranicznych inwestorów
- Najbardziej tracą spółki wydobywcze i finanse
- Grupa Azoty publikuje strategię długoterminową
- Podwójny szczyt na wykresie WIG20
- imponująca dywidenda Echo Investment
Otwarcie rynków europejskich przyniosło falę negatywnego sentymentu i odwrotu od aktywów ryzykownych — w tym rynków wschodzących. Indeksy giełdy warszawskiej są pod presją spadków. Kontrakty na WIG20 tracą w okolicach południa ok. 1%.
W Polsce oraz Europie brakuje istotnych konferencji wynikowych, oraz danych makroekonomicznych, które mogłyby doprowadzić do poprawy sentymentu. Najbardziej istotnymi publikacjami danych będą dopiero JOLTS z USA, które mogą, ale nie muszą doprowadzić do odrobienia części strat.
Źródło: Bloomberg Finance Lp.
Indeks WIG20 notuje zauważalne spadki na całej swojej rozpiętości. Najpoważniejsze spadki notują spółki wydobywcze i energetyczne. KGHM traci aż 2,5%. Na wyraźnym minusie są dziś też banki i finanse, tracąc średnio ponad 1%.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Kurs kontynuuje realizacje formacji podwójnego szczytu, do której daj sygnał pod koniec zeszłego miesiąca. Kupującym nie udało się zanegować scenariusza spadkowego. Następne wsparcie znajduje się na poziomie 2960, gdzie znajduje się linia trendu (czerwona) oraz średnia EMA50.
Wiadomości ze spółek:
- Grupa Azoty (ATT.PL) - Spółka chemiczna opublikowała szereg strategi i prognoz na najbliższe kwartały. Spółka ma zamiar inwestować od 3 do 4 miliardów w infrastrukturę do 2030 a docelowym poziomem przychodów i EBITDA są kolejno 17-18 miliardów złotych oraz 1,9-2 miliardy złotych. Cena spółki pozostaje w okolicach otwarcia.
- Grodno (GRN.PL) - Spółka z branży oświetlenia opublikowała prognozy, w których wykazuje spadek przychodów ze sprzedaży o 4% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.
- Digital Network (DIG.PL) - Spółka oczarowała przychody za Q3 na 15,2 miliony złotych co stanowi wzrost o 12% rok do roku.
- Echo Investment (ECH.PL) - Deweloper nieruchomości komercyjnych ogłosiła zatwierdzenie wypłacenie zaliczki ma poczet dywidendy. Kurs akcji rośnie o 7%.
