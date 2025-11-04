PULS GPW: Odwrót od ryzka ciągnie polskie indeksy w dół

Otwarcie rynków europejskich przyniosło falę negatywnego sentymentu i odwrotu od aktywów ryzykownych — w tym rynków wschodzących. Indeksy giełdy warszawskiej są pod presją spadków. Kontrakty na WIG20 tracą w okolicach południa ok. 1%.

W Polsce oraz Europie brakuje istotnych konferencji wynikowych, oraz danych makroekonomicznych, które mogłyby doprowadzić do poprawy sentymentu. Najbardziej istotnymi publikacjami danych będą dopiero JOLTS z USA, które mogą, ale nie muszą doprowadzić do odrobienia części strat.



Źródło: Bloomberg Finance Lp.

Indeks WIG20 notuje zauważalne spadki na całej swojej rozpiętości. Najpoważniejsze spadki notują spółki wydobywcze i energetyczne. KGHM traci aż 2,5%. Na wyraźnym minusie są dziś też banki i finanse, tracąc średnio ponad 1%.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs kontynuuje realizacje formacji podwójnego szczytu, do której daj sygnał pod koniec zeszłego miesiąca. Kupującym nie udało się zanegować scenariusza spadkowego. Następne wsparcie znajduje się na poziomie 2960, gdzie znajduje się linia trendu (czerwona) oraz średnia EMA50.

Wiadomości ze spółek: