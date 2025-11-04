Crypto news: Kryptowaluty pod presją 📉Ethereum i Bitcoin poniżej ważnych wsparć

- Bitcoin i Ethereum spadły poniżej kluczowych średnich EMA200
- Cena BTC w październiku spadła pierwszy raz od 2018 roku
- Słabsze momentum akcji w USA ciąży kryptowalutom
- Dolar amerykański ma za sobą wzrostową passę
- Indeksy w USA dziś tracą, a rynek zareagował sprzedażą akcji Palantir, mimo wyników powyżej prognoz
- Scott Bessent sygnalizował, że niektóre obszary gospodarki USA wskazują recesyjne dane
- Bitcoin i Ethereum spadły poniżej kluczowych średnich EMA200
- Cena BTC w październiku spadła pierwszy raz od 2018 roku
- Słabsze momentum akcji w USA ciąży kryptowalutom
- Dolar amerykański ma za sobą wzrostową passę
- Indeksy w USA dziś tracą, a rynek zareagował sprzedażą akcji Palantir, mimo wyników powyżej prognoz
- Scott Bessent sygnalizował, że niektóre obszary gospodarki USA wskazują recesyjne dane
Kryptowaluty pozostają w dużej mierze zależne od nastrojów na rynku akcji. Według danych Goldman Sachs skośność opcji put-call w Mag7 (siedmiu największych spółkach technologicznych) odwróciła się po raz pierwszy od grudnia 2024 roku, co oznacza, że implikowana zmienność opcji call (na wzrost) przewyższyła zmienność put (na spadek). To zjawisko występuje rzadko i może stanowić kolejny sygnał, że inwestorzy być może nadmiernie pozycjonują się na dalszy wzrost cen akcji. łaba sytuacja techniczna (rysująca się także na Ethereum) oraz słabnące zainteresowanie udziałami w funduszach spot ETF w USA w pewnym sensie 'sabotują' narrację o jesiennej, dynamicznej zwyżce na rynku crypto. Rynek może przez to intensywniej grać na scenariusz z 2021 roku, gdy pierwsza połowa listopada przyniosła mocne spadki na kryptowalutach, które wtedy rozpoczęły bessę, kończąc ją dopiero mniej więcej rok później, w grudniu 2022 roku.
Bitcoin i Ethereum
Kluczowymi poziomami wsparcia dla BTC pozostaje psychologiczna strefa 100 tys. USD, 94 tys. USD (zniesienie całorocznych wzrostów). W scenariuszu przełamania poniżej obu tych poziomów, możemy ostrożnie założyć, że Bitcoin zakończył wzrostowy. Obecnie cena notowana jest ok. 6% poniżej średniej ceny kupna w grupie adresów krótkoterminowych, co oczywiście oznacza stres i potencjalną realizację strat w tej grupie. Patrząc na wskaźniki średniej ceny zrealizowanej BTC wszystkich grup inwestorów, dołek potencjalnej bessy miałby miejsce prawdopodobnie w przedziale ok. 50 - 55 tys. USD. Z drugiej strony, jeśli Bitcoin napotka istotne wsparcie i wznowi wzrost, bazowym scenariuszem po przekroczeniu 110 tys. USD byłaby próba osiągnięcia nowych, historycznych szczytów powyżej 126 tys. USD.
Źródło: xStation5
Ethereum notowane jest dziś pod presją, ale patrząc na historyczne impulsy cenowe, możemy przyjąć ostrożnie, że geometria rynku powinna wspierać co najmniej konsolidację ceny po trwającym spadku, Z drugiej strony historycznie spadki poniżej EMA200 niemal zawsze kończyły się dla ETH głębszą wyprzedażą, od obecnej. Dla utrzymania trendu wzrostowego konieczny byłby szybki powrót powyżej 3700 USD. W przeciwnym razie możemy zobaczyć presję na ponowny test 2500 USD i wymazanie impulsu wzrostowego z lata tego roku.
Źródło: xStation5
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Źródlo: Bloomberg Finance L.P.
Podsumowanie dnia - Punkt zwrotny na Wall Street
⏫US100 rośnie niemal 1%
Komentarz giełdowy - Banki ciągną WIG20 w dół po cięciu stóp
US OPEN: Punkt zwrotny po korekcie?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.