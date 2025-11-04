Crypto news: Kryptowaluty pod presją 📉Ethereum i Bitcoin poniżej ważnych wsparć

Kryptowaluty pozostają w dużej mierze zależne od nastrojów na rynku akcji. Według danych Goldman Sachs skośność opcji put-call w Mag7 (siedmiu największych spółkach technologicznych) odwróciła się po raz pierwszy od grudnia 2024 roku, co oznacza, że implikowana zmienność opcji call (na wzrost) przewyższyła zmienność put (na spadek). To zjawisko występuje rzadko i może stanowić kolejny sygnał, że inwestorzy być może nadmiernie pozycjonują się na dalszy wzrost cen akcji. łaba sytuacja techniczna (rysująca się także na Ethereum) oraz słabnące zainteresowanie udziałami w funduszach spot ETF w USA w pewnym sensie 'sabotują' narrację o jesiennej, dynamicznej zwyżce na rynku crypto. Rynek może przez to intensywniej grać na scenariusz z 2021 roku, gdy pierwsza połowa listopada przyniosła mocne spadki na kryptowalutach, które wtedy rozpoczęły bessę, kończąc ją dopiero mniej więcej rok później, w grudniu 2022 roku.

Bitcoin i Ethereum

Kluczowymi poziomami wsparcia dla BTC pozostaje psychologiczna strefa 100 tys. USD, 94 tys. USD (zniesienie całorocznych wzrostów). W scenariuszu przełamania poniżej obu tych poziomów, możemy ostrożnie założyć, że Bitcoin zakończył wzrostowy. Obecnie cena notowana jest ok. 6% poniżej średniej ceny kupna w grupie adresów krótkoterminowych, co oczywiście oznacza stres i potencjalną realizację strat w tej grupie. Patrząc na wskaźniki średniej ceny zrealizowanej BTC wszystkich grup inwestorów, dołek potencjalnej bessy miałby miejsce prawdopodobnie w przedziale ok. 50 - 55 tys. USD. Z drugiej strony, jeśli Bitcoin napotka istotne wsparcie i wznowi wzrost, bazowym scenariuszem po przekroczeniu 110 tys. USD byłaby próba osiągnięcia nowych, historycznych szczytów powyżej 126 tys. USD.

Źródło: xStation5

Ethereum notowane jest dziś pod presją, ale patrząc na historyczne impulsy cenowe, możemy przyjąć ostrożnie, że geometria rynku powinna wspierać co najmniej konsolidację ceny po trwającym spadku, Z drugiej strony historycznie spadki poniżej EMA200 niemal zawsze kończyły się dla ETH głębszą wyprzedażą, od obecnej. Dla utrzymania trendu wzrostowego konieczny byłby szybki powrót powyżej 3700 USD. W przeciwnym razie możemy zobaczyć presję na ponowny test 2500 USD i wymazanie impulsu wzrostowego z lata tego roku.

Źródło: xStation5

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Źródlo: Bloomberg Finance L.P.