PULS GPW: Spółki energetyczne tracą po wypowiedzi premiera, Pekao przedstawia strategię na lata 2025-27

PKN Orlen (PKN.PL)

zaprezentował wyniki za 2024 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 295 mld zł, co oznacza spadek o 21% r/r. Spadek sprzedaży wynikał z niższego wolumenu sprzedaży w segmencie rafinerii, a także niższych cen głównych produktów segmentu. Jednocześnie spółka odnotowała spadek sprzedaży w segmencie energetyka o 10,39 mld zł, w którym wolumen sprzedaży spadło o 12% r/r przy jednoczesnym spadku cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii o 19%. Spółka odnotowała o 72% niższy zysk operacyjny, który wyniósł 7,95 mld zł, a także wynik EBITDA w wysokości 21,96 mld zł okazał się niższy o ok. 34% od planowanego w strategii opublikowanej w styczniu 2025 r. Na poziomie zysku netto spółka odnotowała 1,47 mld zł, co oznacza najniższą wartość od 2014 r. Na wyniki mocno wpłynęły jednorazowe odpisy (m.in. związane z porzuconym projektem Olefiny), które łącznie wyniosły 13,5 mld zł. Dziś PKN Orlen traci na sesji ok. 1,7%.