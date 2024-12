PULS GPW: Strategia PZU wspiera wzrosty WIG20

zaprezentowało swoją strategię na lata 2025-27. Jedną z najważniejszych informacji, na którą czekali inwestorzy, było potwierdzenie planowanej sprzedaży udziałów Alior Banku do Pekao. Dla PZU posiadanie aktywów dwóch konkurujących ze sobą banków stanowiło komplikację i tworzyło nieoptymalną strukturę grupy. Przy obecnym scenariuszu PZU najprawdopodobniej otrzyma w środkach pieniężnych równowartość udziałów, dzięki czemu uwolni kapitał na dalsze inwestycje, jednocześnie utrzymując ekspozycję na sektor bankowy. Wartość transakcji szacowana jest na 3,8 mld zł, a podpisanie umowy ma nastąpić w pierwszej połowie 2025 r. Warto zaznaczyć, że na razie spółki podpisały dopiero list intencyjny, stąd wciąż nie zostały podjęte wiążące decyzje w kwestii przyszłości aktywów bankowych w grupie PZU. Wśród pozostałych elementów strategii warto także wyróżnić cele finansowe. Spółka zakłada osiągnięcie do 2027 r. ponad 6,2 mld zł zysku netto (5% średnioroczny wzrost w okresie 2024-2027). Jednocześnie spółka zakłada Marżę operacyjną w ubezpieczeniach na życie na poziomie powyżej 20%, a EPS na działalności podstawowej (z wyłączeniem banków) ma wzrosnąć o 40%. Rynek przyjął strategię pozytywnie, a spółka zyskuje dziś ponad 3%.

