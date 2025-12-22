Puls GPW: Świąteczna atmosfera wspiera notowania na warszawskiej giełdzie

Przed świętami na polskim parkiecie dominuje zieleń. Na godzinę 11:55 WIG20 rośnie o ponad 0,6% i oscyluje wokół 3160 pkt, osiągając poziomy niewidziane od wielu lat. Sesję napędzają przede wszystkim akcje Pepco, które zwyżkują o ponad 4,5%, a także CD Projekt i KGHM, notujące wzrosty o ponad 2%. Z drugiej strony spadki notują Budimex i CCC, tracąc około 2%, co lekko hamuje indeks. Szeroki indeks WIG rośnie o 0,5%, a najlepiej na rynku radzi sobie indeks średnich spółek mWIG40, zwyżkując o około 0,9%. Najsłabiej wypada indeks małych spółek sWIG80, który pozostaje na poziomie zamknięcia poprzedniej sesji.

Listopad 2025 roku przyniósł wyraźne spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w Polsce, jednak dane nie wskazują na załamanie konsumpcji. Według GUS sprzedaż w cenach stałych wzrosła o 3,1% rok do roku, natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 3,3%. Wynik ten był słabszy od oczekiwań rynku i znacznie gorszy niż bardzo dobry październik.

Znaczącym czynnikiem była mniejsza liczba dni handlowych w listopadzie. Po odsezonowaniu sprzedaż wzrosła o 5,5% rok do roku oraz o 1,1% w porównaniu z październikiem, co świadczy o utrzymującym się solidnym trendzie konsumpcyjnym. Dane skumulowane od stycznia do listopada pokazują wzrost realnej sprzedaży o 4,4%, co jest wyraźną poprawą w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Analiza struktury zakupów wskazuje na silny popyt na dobra trwałe. Największy wzrost odnotowały meble, RTV i AGD, których sprzedaż zwiększyła się o 16,6% rok do roku. Dobrą dynamikę utrzymała także sprzedaż pojazdów mechanicznych, która wzrosła o 12,9%, oraz odzieży i obuwia, które zanotowały wzrost o 12,2%. Z kolei segment dóbr podstawowych osłabł. Sprzedaż żywności spadła o 2,9%, a prasy i książek o 5,2%.

Równocześnie rozwija się handel internetowy. Sprzedaż online wzrosła o 6,6% rok do roku, a jej udział w całkowitej sprzedaży detalicznej zwiększył się do 11%. Ekonomiści podkreślają, że listopadowe słabsze wyniki mają charakter przejściowy i wynikają głównie z czynników kalendarzowych oraz zmieniającej się struktury wydatków. Dzięki rosnącym realnym wynagrodzeniom i niskiej inflacji kondycja konsumentów pozostaje dobra, a konsumpcja nadal jest jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego pod koniec 2025 roku i na początku 2026 roku.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują podczas dzisiejszej sesji, a bykom sprzyjają zarówno ostatnie pozytywne wydarzenia rynkowe, jak i tzw. rajd świętego Mikołaja, który tradycyjnie rozpoczyna się na około pięć sesji przed końcem roku kalendarzowego. W tym okresie obserwuje się zwykle zwiększony popyt na akcje, co znacząco wspiera kupujących i działa jako silny bodziec prowzrostowy. Dodatkowo, pozytywne nastroje inwestorów są wzmacniane przez stabilne fundamenty gospodarki i dobrą kondycję spółek w indeksie, co sprawia, że końcówka roku sprzyja wzrostom.

PKN Orlen(PKN.PL) kupił udziały w dwóch złożach na Morzu Północnym, zwiększając swoje zasoby o około 8 mln baryłek ropy i prawie 1 mld gazu. Transakcja obejmuje złoża Albuskjell i Ekofisk Vest, a eksploatacja ruszy w kolejnych latach. Celem jest wzmocnienie wydobycia i zabezpieczenie surowców pod przyszłe projekty.

PZU(PZU.PL) i Bank Pekao(PEO.PL) zdecydowały się na aktualizację term sheet i przesunięcie terminu potencjalnej transakcji w ramach reorganizacji Grupy PZU do 31 grudnia 2027 roku. Powodem zmiany jest trwający proces legislacyjny, który warunkuje możliwość realizacji kolejnych etapów przekształceń. Reorganizacja zakłada w pierwszej kolejności wydzielenie do spółki zależnej działalności operacyjnej PZU w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W kolejnym etapie PZU SA, pełniące funkcje holdingowe, ma zostać połączone z Bankiem Pekao. Celem zmian jest poprawa efektywności operacyjnej i biznesowej oraz uwolnienie nadwyżki kapitałowej. Ostateczne decyzje pozostają w gestii akcjonariuszy obu spółek.

Asbis(ASB.PL) szacuje, że w listopadzie 2025 roku jego przychody wyniosły około 393 mln USD, co oznacza 29% wzrost rok do roku i najlepszy miesiąc sprzedaży w historii spółki. Największy popyt dotyczył serwerów, komponentów serwerowych, procesorów i smartfonów, a kluczowe rynki to Kazachstan, Słowacja, Ukraina i Polska. Wyniki te potwierdzają dalszy rozwój spółki w sektorze IT na rynkach wschodzących.